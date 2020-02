Toca reconstrucción de la columna vertebral del Valencia CF

Celades ha trabajado condicionado por las lesiones desde el primer día. Las bajas nunca han sido una excusa, pero sí son un handicap a la hora de alcanzar máximos competitivos. El calendario ha concentrado dos partidos tremendos en cinco días y el Valencia no podrá contar con varios futbolistas de volumen determinante en la mejor versión del equipo. Ante el Atlético de Madrid faltarán seis futbolistas, cuatro de ellos –Gayà, Garay, Coquelin y Rodrigo– forman parte de la columna vertebral e interpretan roles de enorme importancia en posiciones clave. Celades pierde a dos elementos básicos en la retaguardia, tiene tocado el triángulo defensivo de seguridad y pierde al atacante que hace de pieza de engarce entre zona de creación-finalización. El míster tiene que rearmar el once titular y las circunstancias le obligan a dar protagonismo a futbolistas que no están al cien por cien o a recuperar jugadores que no han tenido continuidad, incluso se han sentido agraviados por la falta de minutos.

Gayà, Coquelin y Rodrigo deben estar recuperados ante la Atalanta, pero el miércoles noche, en Milán, no estarán –seguro– Garay y Gabriel, la pareja titular en el eje de la defensa. No es una cuestión insustancial cuando tu adversario tiene uno de los mejores ataques de Europa. Como sucedió en Getafe y Celades lo subrayó en sala de prensa, Mouctar Diakhaby va a estar en el foco. El francés tiene que dar un paso al frente, por supuesto. Pero también se someterá a juicio la solución de Celades: Mangala o reciclar. Coquelin ya fue central de emergencia con Marcelino, por ejemplo. El problema es que tampoco hay margen para reconstruir con opciones naturales o rodar reconversiones. Diakhaby no es un caso único. Kondogbia vuelve al primer plano. Lo mismo que Jaume Costa o Gameiro. Incluso Gonçalo Guedes, que no ha sido titular desde su recuperación, se antoja fundamental; más todavía con Rodrigo tocado.



Ya no hay actores de reparto

La columna de seguridad del Valencia está afectada. Sólo Jaume Domènech –líder auténtico– está manteniendo la compostura entre los miembros del pasillo central. Parejo está pasando por un ciclo de competición sin oxígeno y toda la estructura lo está sintiendo porque es el pilar maestro. Celades necesita una reconstrucción rápida. Para esta serie de partidos ya no hay jugadores periféricos. Carlos Soler, Ferran y Maxi Gómez tienen que tomar la responsabilidad que se les supone a medio plazo. También es una oportunidad para dar otro salto, ante rivales tremendos y en escenarios de gran prestigio.



Por personalidad

A los entrenadores y a los equipos se les mide por la gestión de los momentos duros. Este lo va a ser. Madurez, mentalidad, categoría... El Valencia siempre se crece en los partidos grandes y se va a recalcular el valor de todo y de todos, empezando por Parejo. Figuras que reclaman atención, como Kondogbia van a tener el mejor escenario posible para dar un golpe de mando.