El Valencia CF contesta a la pareja que discute sobre su camiseta

Jero Freixas y su mujer, dos conocidos youtubers argentinos que saltaron a la fama durante el pasado Mundial de fútbol, han vuelto a hacerse virales en España. La pareja se refiere al club de Mestalla en su nuevo vídeo al hablar sobre la camiseta del Valencia CF y asegurar que no combinaba con su pantalón. El club no ha tardado en responderles.

"Pibe, ¿cómo que no combinan? Aquí tienes los tres modelos de remeras valencianistas de Puma para tus próximas sesiones de cine", contestó el club de Mestalla al tuit viral. Como era de esperar, el conocido youtuber no dejó pasar la oportunidad de responder a la cuenta oficial valencianista: "Si me regalan una de esas la voy a buscar personalmente al estadio!!". "Dale Jero, te esperamos en Mestalla para recoger la qu emejor te combine con el pantalón, pero tienes que llevarla al cine la próxima vez", en alusión al vídeo principal.