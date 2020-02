Celades sigue esperando que el Valencia CF fiche un defensa central

El entrenador del Valencia CF, Albert Celades, sigue esperando que el club pueda fichar un defensa central para sustituir al lesionado Ezequiel Garay. El técnico ha hablado en la rueda de prensa previa al partido de este viernes ante el Atlético de Madrid en Mestalla pero ha dado muchas pistas sobre si pondrá al francés Mangala en el once titular, teniendo en cuenta que el próximo miércoles ante la Atalanta solo dispone de dos centrales, el propio Mangala y Diakaby. Sobre el estado físico de Rodrigo, que como Mangala está en la convocatoria, ha asegurado que solo tiene molestias, "no es nada grave".

Dijo que su equipo no había competido en Getafe. ¿La intensidad se entrena?

Todo se entrena, unas cosas son más fáciles y otras menos, intentamos practicarlo y entrenarlo todo.

¿Se ha trabajo la circulación de balón después de tantas pérdidas, especialmente de Parejo?

Como otras semanas, son cosas que tenemos que mejorar y cuando hablo de activación, todos somos conscientes de que nos superaron en todo.

¿Ha hablado con Parejo de eso?

He hablado con él, como hablo de otras cuestiones con otros jugadores.

¿Cómo está Rodrigo? ¿Hay riesgo de que tenga que parar y pasar por el quirófano?

No tiene que pasar por el quirófano ni mucho menos, si fuera grave haríamos un parte médico, pero no es así, estuvo en Barcelona pasando visita, pero no es nada grave, lleva tiempo jugando con molestias, pero nada más que eso.

¿Te planteas alinear a Mangala?

Es una opción más pero no porque Diakhaby tuviese un errores en Getafe, siempre ha sido una opción, no lo hemos utilizado mucho, son datos objetivos, pero es una opción más, claro que sí.

¿Rodrigo y Coquelin pueden jugar contra el Atalanta? ¿Han tenido que elegir?

En este caso no hemos tenido que elegir, pero eso no quiere decir que no puedan jugar, depende de la evolución de los dos.

¿Qué partido espera contra el Atlético?

Espero un partido muy difícil, el Atlético es uno de los grandes de la Liga, encaja muy pocos goles, es muy sólido, te castiga a la mínima, será un partido duro, pero jugamos en casa donde tenemos una buena dinámica y somos optimistas con esta situación.

¿Qué efecto puede tener Mestalla?

Esperamos que la afición nos ayude como ha hecho siempre en casa y esa ayuda nos ha ayudado a tener esta racha, es muy importante porque nos sentimos fuertes cuando vamos todos en la misma dirección.

¿Entiendes que se cuestione al Cholo?

Ha hecho algo increíblemente bueno durante muchos años que es muy difícil, claro que no entiendo que sea cuestionado, pero es el mundo en que vivimos, a Valverde lo echaron cuando iba primero, sabemos dónde estamos.

Es un momento para reaccionar.

Venimos de un partido malo contra el Getafe, pero no creo que haya que cambiar la dinámica, creo que fue un partido malo, pero en Copa ofensivamente el partido fue bueno, la semana anterior le ganamos al Celta y acabamos en Champions, está todo muy parejo, estamos muy juntos y tenemos la inteción de hacer un gran partido y conseguir la victoria en nuestra casa y con nuestra gente, es el objetivo que tenemos.

Simeone ha confirmado que Morata va a jugar. ¿Condiciona para elegir la defensa?

No condiciona esa situación, Morata es es un jugador de máximo nivel, es uno de los mejores delanteros de la Liga y es una amenaza, pero eso no va a condicionar la elección.

¿Espera la llegada de un central o ya lo da por muy complicado?

Estamos en ello, pero el mecardo es el que es, no es fácil encontrar esa situación para lo que queremos, pero no desistimos, seguimos en la búsqueda y la conversaciones para traer a un jugador.

¿Está preocupado por las ocasiones que se conceden?

Me gustaría que nos creasen menos ocasiones y no recibir goles, es una cosa que debemos mejorar, ser más sólidos y contundentes, el otro día nos faltó ser contundentes y es algo que tenemos que mejorar.

¿Cómo ve a los jugadores? ¿Los ve cansados?

El calendario es muy exigente, hemos tenido Copa, Europa, durante el año hemos tenido muchas bajas, muchas lesiones, hay jugadores que han jugado más de lo que nos hubiera gustado, pero no, no veo al equipo cansado.

¿A quién le va a afectar más las bajas?

Somos dos equipos que llevamos todo el año con dificultades en cueanto a bajas y nos hemos ido adaptando y mañana será una situación igual, hemos convivido en una situación igual y hay que adaptarse y en eso estamos.

¿Hay algún jugador del filial que le transmite confianza para actuar de central? ¿Hay posibilidad de reconvetir a otro jugador?

Son dos posibilidades, que algún jugador se adapte a esta situación en un momento determinado, lo valoramos, y también están los jugadores del filial, que conocemos y estamos pendientes de su evolucion porque muchos días entrenan con nosotros. Estamos valorando las dos situacines.

¿Está Guedes para ser titular?

Yo creo que es una posición donde se encuentra cómodo, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera, pero es capaz de jugar en la banda donde ha tenido un buen rendimiento, nos puede ayudar tanto por dentro como por banda.

¿Hasta qué punto puede forzar para jugar Gayà pensando en el Atalanta?

Está bien, recibió un golpe muy fuerte en Getafe, pero no ha pasado de ser más que un golpe. No es una lesión muscular que se puede hacer más daño si juega. Es un golpe y no tiene más que eso.

¿Te vale el perfil de central contrastado o algún central sin minutos?

Sí, nos vale alguien que nos pueda ayudar, pero nadie quiere desprenderse de un jugador cuando no puede recambiarlo y no es fácil encontrar lo que queremos, estudiamos todos los perfiles con el objetivo de que nos pueda ayudar.

Después de caer de la Copa y en Getafe, ¿Cómo de trascendentales son estos dos partidos?

Son importantes, vamos a jugar contra un rival que tenemos poca distancia de puntos y el miércoles tenemos un partido de Champions donde el margen de error es mucho menor, en la Liga todavía se puede recuperar, pero estamos pensando solo en el partido de mañana, para hacerlo de la mejor manera e irnos de la mejor manera al siguiente.

¿Cómo está Piccini y cuánto le falta para jugar? ¿Podría ser una posibilidad de central?

Es cierto que se podría adaptar a esta situació por su físico, porque es un defensa, él sigue su evolución, se está incorporando a los entrenamientos, cada día intenta más, pero cada día le quedan algunas semanas.

¿Es exagerado decir que el Valencia se juega la temporada en cinco días?

En la liga queda bastante y se puede recuperar, pero en la Champions es una eliminatoria, o sigues o no sigues como en la Copa, el margen de error es mínimo.

