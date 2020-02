El presidente del Valencia CF , Anil Murthy, ha acudido este jueves a la cena que la Agrupación de Peñas organiza cada semana que el equipo juega un partido de Liga en casa. El dirigente blanquinegro ha pedido apoyo para los futbolistas de cara al trascendental partido ante el Atlético de Madrid.

Este es el discurso de Anil Murthy en la Agrupación de Peñas:

"Cada vez que tengo la oportunidad de estar con los peñistas me da mucha alegría, cuando Fede Sagreras me invitó a venir después del partido ante el Getafe del pasado sábado. La verdad es que en las derrotas lo primeros en reconocer sus fallos son los jugadores y después del partido contra el Getafe fueron los primeros en admitirlo. Ante el Atlético de Madrid, van a estar a tope y espero que con el apoyo de todo el mundo en Mestalla para ganar, es un partido muy importante. Lo que vi en los últimos años es que los aficionados están con su equipo, sufrimos juntos pero estamos ahí. Este año hay más de 40.000 aficionados de media de asistencia a Mestalla, y cuando viajamos en los partidos fuera de casa los aficionados y peñistas están ahí, en el aeropuerto para recibir al equipo. En Amsterdam y la semana que viene en Milán más de 2.000 aficionados, algunas harán más de 16 horas para apoyar a su equipo, y esa es la gran suerte qe tiene este club, que la afición está con su equipo. Los jugadores siempre van a pedir vuestro apoyo. Después de las derrotas ellos son los primeros a reconocer los fallos y van a pedir vuestro apoyo. A veces hay gente que le da morbo las derrotas del Valencia CF para hacer su polémica, pero la gran mayoría de los aficionados están par el bien del Valencia CF, y mejor olvidemos las polémicas y nos centramos por el bien de todos, que es lo mejor para el club, los jugadores y el equipos. Quiero agradeceros la invitación y aprovecho para felicitar a Fede y sus directivos por si gran labor. No podemos siempre tener las mismas ideas en las decisiones que tomamos, hay que discutir con pasión, no podemos estar siempre de acuerdo, pero al final cuando vienen los equipos de fuera para jugar a Mestalla, es necesario que estemos juntos con el equipo para lo más importante, la victoria".