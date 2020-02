La Resistencia: El Reto de Dani Parejo a Gerard Piqué

Dani Parejo le lanza el reto a Gerard Piqué. El capitán del Valencia CF cumplió su palabra y regaló a David Broncano un sofá para el programa La Resistencia, tal y como se comprometió el día que acudió como invitado.

El sofá se estrenó en el programa de este miércoles por la noche pero el final no fue tan feliz como todo hacía presagiar. Broncano y Ricardo Castella, presentador y director de La Resistencia, presentaron en público el sofá de Parejo y detallaron los diferentes complementos que tiene.

Pero conforme avanzó la noche se fue complicando, sobre todo cuando apareció en escena el cómico Ignatius Farray que al aparecer en escenario se avalanzó sobre el sofá con un cuchillo y la emprendió cuchilladas y patadas con él.

Ante esto, el capitán del Valencia CF ha aparecido en redes sociales para reptar a Gerard Piqué, que antes que él se comprometió a regalar una estatua a Broncano -valorada en 30.000 euros- y que todavía no ha 'donado'. Esto le ha dicho Parejo al futbolista del FC Barcelona: "Después de ver lo que hizo Ignatius Farray con el sofá que os he mandado, imagino que Gerard Piqué estará rezando por su estatua. PD: Menos mal que no fui en persona a llevarlo!".

