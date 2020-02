"Hemos sido superiores y hemos merecido ganar"

José Luis Gayà fue uno de los jugadores más destacados del empate contra el Atlético de Madrid y se ha lamentado de no haberse llevado los tres puntos pese a haber sido superiores en la segunda mitad.

Muy cerca de la victoria.

"Hemos merecido ganar, hemos hecho una segunda parte muy buena, hoy hemos salido con la mentalidad muy buena y hemos hecho méritos para ganar. Tenemos que seguir con las sensaciones de hoy y luchar por la Champions"

El equipo invicto en Mestalla.

"En casa no estamos fallando, hoy contra un gran rival hemos sido superiores, ellos en la primera parte se han puesto por delante dos veces y es difícil remontarle a este equipo, hemos tenido ocasiones para ganar"

Has tenido la ocasión para ganar.

"He tenido un par, Dani me ha metido un pase espectacular, pero tenía el foco de Mestalla y no he visto el balón porque me ha dado el foco en toda la cara"

Atalanta y la Real. ¿Cómo se afronta lo que viene?

"Lo afrontamos con ilusión, no todos lo días se juegan unos octavos de Champions, sabemos de la importancia para el club y la afición y vamos a afrontarlo con la mejor mentalidad posible, intentar marcar allí y hay que salir a marcar porque si no marcamos pasaremos dificultades en la eliminatoria"