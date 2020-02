"Ojalá se pueda llegar a un acuerdo por Ferran"

Albert Celades se mostró contento por la forma en la que compitieron los suyos frente al Atlético de Madrid en Mestalla, aunque tiene claro que pudieron haber ganado el encuentro ante los de Simeone. Cuestionado por el partidazo de Ferran Torres, el entrenador confía en que se llegue a un acuerdo con su renovación.

El equipo ha podido ganar.

Nos hubiera gustado ganar, hemos todo para poder ganar, nos vamos con el empate, pero seguimos en la pelea, hay mucha igualdad y seguiremos hacia adelante. Hemos hecho todo lo que tiene que hacer un equipo para poder ganar.

El equipo sigue concendiendo ocasiones.

Teníamos delante un equipo con mucho potencial que funciona muy bien, tampoco hemos concedido tanto, pero nos gustaría que fuera menos. Es un equipo muy difícil de remontar cuando se ponen por delante y es difícil darle la vuelta y lo hemos hecho dos veces.

¿Cómo está Paulista?

Le he visto en el vestuario, sé que se ha doblado el tobillo, pero no sé mucho más.

Vaya partido de Ferran. ¿Le sorpende que fuera a la absoluta?

Ha hecho un magníficio partido, pero como todos los jugadores, hemos hecho un gran partido, hemos entrado por banda donde él es bueno y hemos podido ganar con esas jugadas.

Ha habiado otras pérdidas en la salida de balón. ¿Se ha hablado en el descanso?

Hemos hablado de cosas que tenemos que corregir.

Dani ha vuelto a perder un balón... ¿Esto es corregible o es innnato en lo bueno y lo malo de Dani?

Todo es corregible y entrenable, tiene margen de mejora y es consciente de esa situación y sabe del risego, pero también ha hecho cosas buenas, nos ha ayudado en ataque y en defensa y no tengo mucho más que decir.

¿Cómo ha visto a Mangala?

Es un jugador de la plantila que siempre está disponible y siempre con la mejor predisposición.

¿Por qué lo ha puesto hoy?

¿Y por qué no? Hemos decidido que era el momento para que jugase.

¿El Atlético se le ha escapado vivo?

Tengo la sensación de que hemos hecho todo para ganar con un rival que encaja pocos goles, hemos ido a por el partido de inicio con personalidad y buena mentalidad.

¿Cada vez ve más difícil que venga un defensa?

Vamos a adaptarnos a las circunstancias, sacando el máximo rendimiento de lo que tenemos, pero seguimos abiertos a incorporar un jugador, estamos en ello, pero de momento somos los que estamos aquí, los que tenemos que tirar adelante.

Invictos en casa.

En casa nos sentimos fuertes con nuestra gente, todo el mundo quiere ganar, y la verdad es que estamos teniendo un buen rendimiento en casa.

¿Cómo has visto a Guedes?

Había jugado dos partidos entrando desde el banquillo, hoy ha sido titular, lo he visto bien, pero todavía le falta, tiene que seguir mejorando su rendimiento.

Mestalla otra vez determinante.

El hecho de llevar esta trayectoria que llevamos en casa sin derortas en LaLiga no solo se hace con los jugadores, la afición nos ayuda mucho y estamos encantados con el apoyo que nos dan.

¿Estas preocupado por la debilidad defensiva y el poderío del Atalanta en ataque?

Estoy preocupado porque el Atalanta es muy bueno, tiene muchas cualidades, el nombre quizás no llame tanto la atención, pero es cuarto, está haciendo una temporada magnífica, juega muy alegre, es un rival muy duro. Vamos a prepararnos para llegar en las mejores condiciones.

¿Por qué el cambio de actitud con respecto a Getafe?

Yo no he hablado de actitud en Getafe, los jugadores quisieron ese día, pero no tuvimos ninguna opción.

¿Como está la renovación de Ferran? Ha hecho un partidazo.

Ha hecho un gran partido, ha estado muy bien, ojalá Ferran se quede en el club por mucho tiempo, es de la casa, siente estar aquí y eso siempre es un plus añadido, ojalá se pueda llegar a un acuerdo por Ferran.