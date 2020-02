Celades tiene claro el equipo para "desactivar" a la Atalanta

Celades mira atrás, pero solo de reojo. Lamenta lógicamente las ausencias pero el partido es para los que están, y para ellos jugar esta eliminatoria de octavos de final de la Champions League es una oportunidad para competir al máximo y lograr un buen resultado de cara a la vuelta en Mestalla. "La realidad es que desgraciadamente es una tónica habitual desde que estamos, tenemos muchísimas bajas y nos hemos ido adaptando a las situaciones que nos hemos encontrado. Es una pena que esos jugadores no puedan venir a jugar una eliminatoria como esta en San Siro, pero es una oportunidad grande para los que pueden disfrutar y competir un partido así", explicó el técnico en su comparecencia previa a este partido frente a la Atalanta.

Un partido que mide a un equipo con un fuerte potencial ofensivo con otro en el que no estarán sus dos defensas centrales titularísimos, Paulista y Garay. ¿Cómo lo ve? "Tenemos claro el equipo y sí que es cierto que vamos a jugar contra un equipo con un gran potencial ofensivo, uno de los máximos goleadores en Europa, un equipo desinhibido que juega con mucha alegría hacia adelante y ahí están los datos. Pero, independientemente de las bajas, intentaremos apañarnos y competir con los jugadores que tenemos".

Sobre ello volvió cuando le preguntaron qué jugador rival preferiría que no jugase este partido: "Lo que me gustaría es que todos los nuestros estuvieran disponibles, más que quitar a cualquier jugador del equipo rival", fue su respuesta.





Estas son las respuestas del entrenador del Valencia CF:



Jugando fuera de casa, ¿teme que se repita la imagen de partidos como Mallorca, Getafe o Arabia?

"Sí que es cierto que nuestro rendimiento fuera de casa no ha sido últimamente bueno, pero también que hemos tenido buenas actuaciones fuera, fuimos capaces de ganar en Amsterdam y en Londres en situaciones límite. A ver si podemos dar esa versión aquí, estamos concienciados de la situación en que estamos y lo afrontamos de esa manera"

2.500 valencianistas en San Siro, ¿cómo lo vive?

"Lo primero es que muchas gracias por estar con nosotros porque es muy importante el apoyo de la gente, esa racha buena que llevamos en casa es por eso y cada vez que vamos fuera y la gente nos ayuda lo notamos. Les deseo que disfruten de esto, hace años que el Valencia CF no pasaba la Fase de Grupos y el equipo está en una situación formidable en ese aspecto"

Antes del Atletico dijo que la lesión de Rodrigo no era muy importante, que contaba con él y Coquelin para el Atalanta pero no están ninguno de los dos. ¿Cree que hay alguna mala praxis en el departamento médico?

"No creo que lo dijese, recuerdo que me preguntásteis si tenia que pasar por el quirófano y dije que no, pero no que iba a contar seguro con ellos para este partido. No ha podido ser, al final no han entrado y espero que se recuperen. Es una lástima que no puedan estar aquí porque creo que les gustaría estar. Tenemos un servicio médico en el que confiamos plenamente pero aquí nadie es infalible"

¿Cree el cuerpo técnico que algo de lo que hace puede influir en las lesiones?

Claro, imagínate, con el tiempo que llevamos y las lesiones que hemos tenido ya nos lo planteamos todo, no echamos la culpa a nadie"

¿Cómo se involucró Florenzi y cómo lo vio?

"Florenzi llegó y jugó el primer partido contra el Celta de Vigo, tuvo una adaptación buena y rápida. Ahora ha tenido una enfermedad, una varicela, es un cumulo de desgracias que estamos teniendo y ahora no puede entrenar, tiene un periodo de baja. Nos va a aportar calidad, es un jugador contrastado y con experiencia en alto nivel que es lo que necesitamos. Intentaremos usar nuestras armas para desactivar el juego del Atalanta, atacar con nuestras mejores armas y defender de la mejor manera posible"

Cómo ve a Guedes y Kondogbia

"Son dos situaciones distintas, Gonçalo viene de una lesión de larga duración y eso requiere tiempo, él ya ha jugado varios partidos, el otro día el primero de inicio, y esa es la manera de que recupere su mejor nivel. Sabe la confianza que tenemos en él y está mejor después de haber participado. Respecto a Kondogbia, hizo un buen partido como contra el Barcelona, es un jugador que necesitamos que esté al nivel del otro día contra el Atlético de Madrid por que a ese nivel es un jugador muy importante para nosotros"

Percasi dijo tras el sorteo que el Valencia era un regalo de Navidad...

"Es una opinión suya, sabemos lo que dijo pero no le damos más importancia, al final al Atalanta le podía tocar solamente un primero de grupo y todos son equipos poderosos. Si se alegró de jugar contra nosotros es una pregunta para él, no tengo mucho que decir"

¿Alguna novedad sobre el sustituto de Garay?

"Estamos como el otro día, el mercado es muy reducido y no es una situación fácil. Nadie quiere soltar jugadores porque todos se estan jugando cosas y no es posible reponerlos"

¿Qué la ha pasado a Kang In?

"Recibió un golpe ayer -lunes- pero acabó el entrenamiento y no le dimos mucha importancia. Esta mañana se ha retirado nada más comenzar, está pendiente de evolución, no parece que sea nada excesivamente grave pero no estaba en disposición de jugar"

¿Ha valorado a Kondogbia de central?

"Le hemos dado vueltas a muchas cosas porque cuando tienes necesidad, valoras muchas alternativas, hemos pensado también en que nos pudiera ayudar en esa demarcación, sí"

¿Cillessen está en condiciones para jugar?

"Sí, lo vemos bien y por eso lo hemos convocado, está recuperado y es una opción más"