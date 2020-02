"Nosotros no ganamos por nombres, ganamos por equipo"

"Nosotros no ganamos por nombres, ganamos por equipo"

El capitán del Valencia CF, Dani Parejo, ha sido protagonista en la sala de prensa de San Siro antes del partido contra la Atalanta. El '10' ha asegurado que llegan a Italia a "ganar" y que no importan las bajas porque "hemos demostrado que no ganamos por nombres ni a nivel individual, sino como equipo". El de Coslada recuerda que están ante un partido de "180 minutos" y que el equipo está más "maduro" para este tipo de encuentros."Tenemos que dar un paso adelante fuera de casa", dijo en relación a las desconexiones lejos de Mestalla. Por último, dijo que llega con "mucha" gasolina y admitió que será un "orgullo" meterse en el top diez de partidos oficiales en el Valencia.

El Valencia arrastra muchas bajas.

Es verdad que, no solo este partido, llevamos mucho tramo de la temporada con muchas bajas, de jugadores importantes. Creo que estamos en octavos de Champions y en LaLiga en los puestos de arriba por tercer año seguido. Tenemos bajas, pero hemos demostrado que no ganamos por nombres ni a nivel individual, sino como equipo.

Maldición de San Siro.

Eso demuestra la dificultad que tiene ganar en campos así, pero este año ganamos en Stamford Bridge, ganamos en el campo del Ajax, hemos hecho un papel importante en campos difíciles y mañana tenemos otra prueba más ante un rival muy complicado, pero hay que tener en cuenta que el partido no son 90 minutos, son 180.

A título personal es un partido especial porque entras en el top diez de partidos oficiales con el Valencia.

Para mí es un partido especial, son unos octavos, tuve la suerte de jugar los anteriores contra el PSG y sí es verdad que si mañana juego voy a estar entre esos díez primeros, nunca me lo hubiera imaginado, para mí es un orgullo, es increíble y ojalá pueda conseguir muchos más. Siempre me he dejado todo por el escudo, el año pasado conseguí mi primer título y ojalá pueda conseguir alguno más

¿Qué recurdas de aquella eliminatoria contra el PSG?

Aquellos fueron mis primeros octavos de final, jugamos ante un gran equipo como el PSG, no conseguimos ganar, pero hicimos un gran papel, yo hace ocho años era más joven y ahora le das más importancia a este tipo de partidos y a esta competición.

¿Qué pasa al equipo con las lesiones?

Lo que yo sé o manejo es que el equipo está teniendo muchas lesiones, al final donde se trata uno o quien es su hombre de confianza no es tanto.. es verdad que estamos teniendo muchas lesiones, la última de Garay sobre todo de larga duración, por eso tenemos que darle más mérito a lo que estamos consiguiendo. De nosotros no depende porque vamos séptimos, pero haciendo las cosas bien y ganando partidos podremos depender de nosotros, hay que darle valor al grupo que a pesar de tantas lesiones el equipo está respondiendo. Hay que mirar el lado positivo de esas cosas.

¿Ves al equipo mucho más maduro para afrontar este duelos?

Sí, ayuda, cuando estás un poco más habituado a jugar este tipo de partidos no es como el primero o el segundo partido, el año pasado jugamos la Champions, llegamos a semifinales de la Europa League, ganamos una final al Barcelona de Messi, el equipo es verdad que no le pilla de nuevas jugar este tipo de partidos.

Cuando se celebró el sorteo se dijo que el Valencia era un regalo de Navidad.

Nosotros es verdad que acabamos primeros de grupo, a ellos les tocaba un primero de grupo, les podía haber tocado otros equipos, ellos hubiesen firmado jugar contra el Valencia, pero los partidos hay que jugarlos, no le doy la mínima importancia, sabemos lo que nos jugamos y vamos a intentar ganar.

Dadas las bajas del equipo. ¿Firmarías el empate?

No, vamos a un campo difícil contra un equipo que está haciendo las cosas muy bien en la Champions y en la liga, cuando estás cuarto no es casualidad, llevan muchos goles a favor, solo les gana el City, va a ser un rival difícil, nosotros tenemos bajas, pero llevo nueve años y me han enseñado en el Valencia que jugue donde juegue tienes que salir a ganar.

¿Qué le pasa al equipo fuera de casa en estas últimas semanas?

Es verdad que nosotros en casa estamos haciéndolo muy bien, nos sentimos cómodos juguemos contra quien juguemos, somo un equipo fuerte en casa, pero sí que es verdad que ahora llevamos dos o tres partidos que fuera de casa nos está costando. Si al final queremos conseguir los objetivos marcados tenemos que dar un paso adelante fuera de casa.

¿Cuanta gasolina te queda?

Mucha, gracias a Dios, no me he lesionado y estoy contento, feliz, lo que quiere cada jugador es jugar, yo estoy jugando mucho, mis números están ahí, al final el competir cada tres días es muy sacrificado, el nivel es muy exigente, pero la alimentación, el descanso forman parte del entrenamiento y para mí son cosas básicas.