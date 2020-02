Rodrigo Moreno estará parado 8/10 días

Rodrigo Moreno estará parado alrededor de diez días. Es el tratamiento conservador que le ha aconsejado el Doctor Mikel Sánchez al delantero del Valencia después de explorar sus rodillas en su visita a la Clínica Vithas San José de Vitoria. El futbolista, que no está en la lista para la Atalanta, se perderá también el encuentro de LaLiga contra la Real Sociedad y en función de su evolución estará disponible o no para la siguiente jornada contra el Betis el sábado 29 dentro de once días.

El delantero comenzaba a frustrarse porque el dolor en las rodillas no remitía. El futbolista ha querido conocer la opinión de un especialista top para quedarse más tranquilo y seguirá las pautas de recuperación de Mikel Sánchez a partir de ahora en la ciudad deportiva de Paterna. Su lesión no es grave, pero todo pasa por parar y comenzar a recuperar la rodilla desde cero.

El '19 viajó el martes por la mañana a Vitoria para visitar a un especialista y someterse a una revisión exhaustiva en sus rodillas. El delantero del Valencia CF, que ya ha visitado al Doctor Ramón Cugat en Barcelona en dos ocasiones en los últimos veinte días, se trasladó a Vitoria para ponerse en manos de unos de los gurús de la medicina en cuanto a rodilla se refiere.

Se trata de Mikel Sánchez. Un traumatólogo milagroso que ha tratado en su clínica a grandes estrella del deporte como Rafa Nadal o Andrés Iniesta. Allí se le vio esta mañana acompañado de miembros del club. Tal y como publicó Superdeporte hace dos semanas en el seno del club existe mucha preocupación por el estado físico de las rodillas de Rodrigo. Las molestias no remiten y continúa estancado en su recuperación. Jugó con dolor ante el Getafe y fue baja frente al Atlético.

El sábado saltó al césped de Paterna en un intento de llegar al partido de Champions pero las sensaciones no fueron buenas el lunes al aumentar las cargas de trabajo. Necesitaba soluciones y la primera por su bien y el de sus rodillas es parar.