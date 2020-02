"No ser contundente en las dos áreas te castiga mucho"

Dani Parejo ha hablado después de la dolorosa derrota del Valencia CF en la ida de los octavos de final de la Champions League frente a la Atalanta BC.



Estas fueron sus declaraciones

"No hemos hecho méritos para perder 4-1, pero cuando no eres contundente en las dos áreas te castiga mucho, hemos tenido ocasiones muy claras, ellos en cinco tiros nos han hecho cuatro goles, no es justificable, pero el partido no era de 4-1 ni mucho menos"

"El fútbol es así al máximo nivel, hay que ser más contundentes en el áreas, porque el fútbol te castiga mucho, el resultado es abultado, pero el equipo está convencido de que en nuestra casa, con nuestra gente podemos remontar, hemos vivido noches inolvidables y lo vamos a intentar".

"Es verdad que en una eliminatoria a doble partido es muy importante no encajar y llevamos encajando bastantes goles, ahora vamos a pensar en el siguiente partido, el resultado ha sido muy abultado, las sensaciones no han sido malas, hemos tenido ocasiones para acabar 4-2 o 4-3, ahora vamos con una desventaja importante, pero he vivido muchos increíbles con el 3-0 el Basilea por ejemplo, creo que nuestra afición en Mestalla va a apretar y sabemos que podemos darle la vuelta a esta situación".