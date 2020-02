Denis Cheryshev ha hablado para los micrófonos de Movistar Liga de Campeones depsués de la dolorosa derrota del Valencia CF en la ida de los octavos de final de la Champions League frente a la Atalanta BC.



Estas han sido sus declaraciones

Victoria dura.

"Ha sido un partido con muchas ocasiones para los dos lados, pero es verdad que hemos concedido muchas ocasiones, ellos han tenido para meter muchos goles, y no puede ser, nos han hecho muchos goles, es verdad que no hemos materializado las nuestras y tenemos que aprender la lección, pero esto no para, esto sigue, el fútbol da revanchas, el sábado tenemos una y ya pensaremos en la remontada"

¿Qué lección se ha aprendido?

"No conceder tanto, está claro lo que tenemos que hacer, tenemos que trabajar, no conceder ocasiones, a partir de ahí es buena para ir a hacia adelante"

¿Por qué se han concedido tantas ocasiones? ¿Se acusó las bajas?

"Todos los jugadores que estamos en plantilla estamos al nivel para estar aquí, estamos trabajando bien en los entrenamientos y tenemos que estar más concentrados, estamos acusando el cansancio de jugadores que llevan jugando muchos minutos y no podemos conceder tantas ocasiones"

Cómo habría cambiado un segundo gol.

"Ha sido una pena, dudé si tirar a la primera, luego el portero se me echó encima, cuando nos no toque juegar en casa vamos a salir como leones"

No queda otra que la épica.

"Nosotros vivimos para noches así, tenemos que tener fe y creer en nosotros mismos, vamos a ir a por ellos"