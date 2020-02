"El resultado no refleja lo que se ha visto en el campo"

Albert Celades se mostró contrariado tras lo vivido en San Siro ante una Atalanta que salió a por todas y que supo aprovechar prácticamente todas sus ocasiones a diferencia del Valencia CF. Estas fueron sus respuestas:

Superados por el Atalanta.

Es un resultado abultado que no refleja lo que hemos visto en el campo. Sabíamos el potencial ofensivo de ellos, pero al final hemos pagado la falta de efectividad, ellos los han metido y nosotros no y creo que el resultado no refleja lo que hemos visto en el campo.

¿Por qué cree que no es justo?

Creo que la diferencia ha estado en la efectividad, ellos han sido efectivos y han hecho cuatro goles. Es muy difícil hacer eso, lo que no es normal es hacer solo un gol con las ocasiones que hemos hecho.

¿No se ha jugado demasiado abierto?

Hemos intentado adapatarnos a la situación, hemos tenido dificultades para parar esos contraataques, sobre todo en la primer parte, deberíamos haber estado más contundentes.

El equipo ha estado mal en defensa.

En defensa nos ha costado parar las contras, ellos tienen buenos tiradores de fuera del área y nos ha costado encimar. No se puede conceder tanto, pero lo que hemos pagado es la falta de efectividad, si hubiéramos estado más acercados el resultado sería otro. Hemos tenido ocasiones muy claras y no es una exageración pero podíamos haber metido tres más

¿Se ha concedido demasiado atrás? ¿No hace autocrítica en defensa?

Autocrítica hacemos siempre, una cosa no quita la otra, haber estado faltos de efectividad y contundencia defensiva, no se puede conceder tanto. Hemos tenido dificultades para parar los contraataques y algunas conduciones que han progresado fácil con los carrileros con Hateboer o Gosens.

Épica para la vuelta.

Cuando llegue el partido lo prepararemos de la mejor forma posible pero en casa somos fuertes con nuestra gente, el resultado no tiene nada que ver con lo que se ha visto en el campo. El resultado es muy duro para lo que se ha visto en el campo, a poco que estuvieramos más acertados el resultado habría sido otro.

De cero a cien, ¿cuántas posibilidades tiene el Valencia de remontar? ¿Es posible?

Yo creo que sí, nos vamos con un reustado muy abultado para lo que ha pasado en el campo. En casa somos fuertes y por nosotros no va a quedar para afrontarlo con la mejor mentalidad.

Le han metido cuatro, también en Mallorca , en Getafe y en Arabia tres... ¿Qué pasa en defensa?

Estamos encajando muchos goles, más de los que querríamos y tenemos que mejorar eso, los datos son objetivos, hay que mejorar en eso, no cabe duda que sí.

¿No se va arrepentido por haber perdido una oportunidad? ¿No se ha concedido demasiado?

Podíamos haber visto un marcador muy amplio por los dos lados, hemos concedido mucho y no se si hemos perdido la oportunidad, pero nos vamos con un resultado abultado, no va a ser fácil.