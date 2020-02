Atalanta-Valencia CF: Para Dioses, los nuestros

Contra la plaga de lesiones. Contra la maldición de San Siro. Contras las dudas lejos de Mestalla. Contra una Atalanta que marca goles a ritmo de City y PSG. Nada ni nadie es capaz de asustar a este Valencia nacido para grandes partidos. Este grupo de futbolistas nunca dejó de creer en sí mismo. Siempre se creció ante las adversidades y fueron muchas las piedras que encontró en el camino a nivel deportivo e institucional. El equipo está hecho para partidos importantes como el de esta noche en Milán. Cuánto más difícil ha sido el reto, mejor ha sido su respuesta. Más competitivo se ha vuelto. La historia reciente de esta «familia» de futbolistas así lo demuestra. Levantaron al cielo de Sevilla la Copa del Rey ganando al Barcelona de Leo Messi, tumbaron al Chelsea en Stamford Brigde y se clasificaron a lo grande para los octavos de final derrotando al Ajax de Ámsterdan en el Johan Cruyff Arena. Ninguno se conforma con ser uno de los 16 mejores equipos de Europa. Son ganadores. Campeones. Saben que comportándose como un equipo pueden ganarle a cualquiera.

El partido está repleto de dificultades. Empezando por las bajas. Hasta con ocho ausencias tendrá que lidiar Albert Celades. Sobrevivir a las lesiones de Gabriel Paulista, Ezequiel Garay, Francis Coquelin y Rodrigo Moreno ya supone un desafío. Por suerte, el equipo ha recibido tantos golpes en forma de lesión que no supone ningún 'shock' competir sin ellos. Otra cosa es lo que pase en el campo. El punto débil es el centro de la defensa. Eliaquim Mangala y Mouctar Diakhaby se verán las caras con el tercer mejor ataque de Europa. Hay 63 razones para estar preocupados. Los mismos goles que ha marcado en la Serie A el equipo de Gian Piero Gasperini. El 0-7 al Torino, el 7-1 al Udinese y los dos 5-0 al Milan y al Parma todavían retumban en la sala de vídeos de la ciudad deportiva de Paterna. El resto del equipo será idéntico al que el viernes puso contra las cuerdas al Atlético. El Valencia necesitará más que nunca la mejor versión de Kondo y Parejo. También la chispa de Soler y Ferran. Guedes está llamado a asumir el rol de Rodrigo como segundo delantero. Maxi sueña con su primer gol en la Champions. No hay mejor escenario para estrenarse que San Siro a los ojos de toda Europa. Celades está convencido de que el equipo se adaptará a las bajas como ha hecho siempre esta temporada. «Desgraciadamente es una tónica habitual desde que estamos, tenemos muchísimas bajas y nos hemos ido adaptando a las situaciones. Es una pena que esos jugadores no puedan venir a jugar una eliminatoria como esta en San Siro y una oportunidad grande para los que pueden disfrutar y competir un partido así. Tenemos claro el equipo, vamos a jugar contra un equipo con un gran potencial ofensivo, un equipo desinhibido que juega con mucha alegría hacia adelante y ahí están los datos. Independientemente de las bajas intentaremos apañarnos y competir con los jugadores que tenemos».

El Valencia jugará contra la Atalanta y contra su pobre versión lejos de Mestalla. Ese es otro de los peligros del partido. Los últimos precedentes de Arabia, Mallorca o más recientemente Getafe no son alentadores. Jugar con los niveles hasta arriba de intensidad, concentración, orden y ayudas será una obligación y más delante de un equipo con la fortaleza física de la Atalanta. La lección está más que aprendida. Una desconexión sería decir adiós a la Champions. Lo sabe hasta el último de los utilleros. «Nuestro rendimiento fuera de casa no ha sido últimamente bueno pero también que hemos tenido buenas actuaciones fuera de casa, fuimos capaces de ganar en Ámsterdam y en Londres en situaciones limite». El Valencia se aferra a su capacidad de reacción. A esfuerzo hasta el final. A no rendirse. A no bajar los brazos. A su espíritu de equipo. Es la hora de juntarse más que nunca. Solo así el Valencia podrá ganar en San Siro.