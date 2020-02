Cerrar más atrás: el mensaje de Gayà

El Valencia CF encajó cuatro goles en el partido de ida de la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones que disputó en Milán ante la Atalanta, circunstancia que hace que en estos momentos necesite de un milagro en forma de remontada en Mestalla para seguir adelante en la competición.

El equipo que entrena Albert Celades cometió muchos errores, en defensa y en ataque, pero es evidente que los cometidos atrás penalizan más porque terminaron en goles. El Valencia CF generó muchas ocasiones que no terminaron en gol pero no logró variar la tónica que viene lastrándole en los últimos partidos fuera de casa: los goles encajados. De hecho, las tres últimas veces que ha actuado como visitante en Liga de Campeones y Liga, ha encajado once goles. Cuatro ante el Mallorca, tres ante el Getafe y cuatro en Milán con el Atalanta. En Copa del Rey ha jugado tres partidos fuera de casa y ganó 0-1 en Logroño, empataron a cero ante la Cultural Leonesa y perdió 2-1 en Getafe.

Parece evidente que el principal problema del equipo son los goles encajados, de hecho en la Liga lleva 34 en 28 partidos, y solo Mallorca, Leganés, Espanyol -los tres en puestos de descenso-, Levante y Betis han encajado más, y desde luego, de entre los diez primeros de la clasificación es el equipo que más tantos ha recibido.

A pesar de que los datos están ahí, el entrenador del equipo, Albert Celades, cuando en rueda de prensa se le hizo hincapié en diferentes preguntas por los goles encajados o la manera abierta de afrontar el encuentro, puso el acento en la efectividad, en que laAtalanta sí aprovechó las ocasiones de gol que generó: "Es un resultado abultado que no refleja lo que hemos visto en el campo. Sabíamos el potencial ofensivo de ellos, pero al final hemos pagado la falta de efectividad, ellos los han metido y nosotros no y creo que el resultado no refleja lo que hemos visto en el campo".

En cambio, los futbolistas que hablaron tras el partido, ponen el acento de manera especial en los goles encajados y sobre todo en la manera de defender. Es más claro en este sentido es el lateral izquierdo José Luis Gayà, uno de los pesos pesados del equipo y del vestuario: "Tenemos que estar más juntos, es la realidad, a veces nos partimos demasiado y hay que juntarnos un poco más y eso una cosa que vamos a seguir mejorando, cerrar más atrás y a partir de ahí creceremos como equipo". Cerrar más atrás para crecer como equipo desde atrás, es la receta del futbolista de Pedreguer.

Y en términos parecidos se manifestó el centrocampista Denis Cheryshev: "Ha sido un partido con muchas ocasiones para los dos lados, pero es verdad que hemos concedido muchas ocasiones, ellos han tenido para meter muchos goles, y no puede ser, nos han hecho muchos goles".

También te puede interesar:

La noche más larga de Maxi Gómez.

Parejo: "No ser contundente en las áreas nos castiga mucho".

Carlos Bosch: "Celades, recibir cuatro goles es ridículo".

Gauden Villas: "Atropellados por un equipito de feria".