Otro defensa a la lista del Valencia CF

La lista de posibles centrales para reforzar al Valencia CF tras la lesión de Ezequiel Garay suma un nuevo candidato. Se trata de Javi Sánchez, central del Real Madrid que se encuentra cedido en el Real Valladolid hasta final de temporada.

Sánchez es un joven central de 22 años y 190 centímetros que no está contando con los minutos necesarios a las órdenes de Sergio en el equipo pucelano. 90 minutos lleva disputados en Copa del Rey, mientras que no ha llegado a debutar en LaLiga. Procedente de la cantera del Real Madrid, era un titular habitual en el Castilla, donde portó el brazalete de capitán en varias ocasiones e incluso fue llamado por el primer equipo para debutar en Primera, en la Copa del Rey e incluso en la Champions League. Según el Diario As, se trata de uno de los centrales por los que ha preguntado el conjunto de Mestalla.

La suerte no se ha aliado con el central, que al poco de llegar a la disciplina que preside Ronaldo Nazario sufrió una lesión de tobillo que prácticamente le ha dejado fuera de combate hasta el pasado mes de enero.