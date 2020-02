Gabriel Paulista no se descarta para el Betis

Gabriel Paulista no se descarta para el Betis F. CALABUIG

Gabriel Paulista trabaja intensamente con un objetivo en mente: el de conseguir que su tiempo de baja en el equipo no vaya más allá de los dos partidos –Atalanta y Real Sociedad– en los que debe cumplir sanción. El reto es complicado y hoy puede parecer precipitado, pero por el central brasileño no va a quedar ni un ápice de esfuerzo en su intento. Gaby ya no necesitó las muletas este jueves en la Ciudad Deportiva, donde se está machacando en dobles sesiones para sanar cuanto antes el esguince de tobillo que sufrió en la recta final del Valencia- Atlértico de Madrid (2-2) del pasado sábado en Mestalla.

La lesión reviste menos gravedad de lo pensando en un principio. Por lo que se marcaron alrededor de tres semanas para su vuelta, con el partido del 6 de marzo ante el Alavés en el punto de mira del cuerpo médico y los técnicos. No obstante, la capacidad de trabajo y la fuerte genética de Gabriel hacen que no pueda descartarse su concurso para el choque del sábado 29 de febrero contra el Real Betis en Mestalla. Es la meta que él se ha propuesto conseguir a través del sacrificio diario junto a fisios, recuperadores y médicos del club.

Además, con Ezequiel Garay lesionado de gravedad en la rodilla –la rehabilitación ha comenzado de manera positiva–, la necesidad que tiene el Valencia de Gabriel es absoluta. Por el momento, en Anoeta Diakhaby y Mangala continuarán siendo la pareja de centrales titular. El joven francés, ex del Lyon, tuvo que volver de Milán con el labio partido tras recibir un fuerte codazo por parte de Duván Zapata. Una acción que lo dejó por unos segundos conmocionado y que el inglés Michael Oliver ni siquiera revisó en el sistema VAR.

Por otro lado, el Valencia CF regresó el jueves por la tarde al trabajo preparando el partido de este sábado frente a la Real Sociedad sin más noticias positivas en la enfermería más allá de los avances de Gabriel Paulista con vistas al Betis. Francis Coquelin y Rodrigo Moreno siguen alejados del grupo por sus molestias en el muslo y las rodillas, respectivamente, y no estarán a disposición de Celades tampoco para la visita a la Real. El objetivo que se ha marcado el delantero era el Betis tras diez días de cuidados y reposo para las rodillas, aunque no es sencillo. Una fecha similar tiene fijada Coquelin con su lesión muscular. Manu Vallejo continuó este jueves entrenándose en solitario.



Florenzi, baja ante la Real

Alessandro Florenzi está evolucionando positivamente de la varicela de adulto que le impidió jugar la ida de octavos de Champions League. No obstante, el lateral italiano seguirá siendo baja el sábado en Donosti ante la Real Sociedad. La prescripción médica consiste en estar algunos días más alejado del grupo para evitar cualquier riesgo de contagio. Florenzi trabaja en casa con un plan específico para regresar en perfecta condiciones a la competición.