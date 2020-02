Celades: "Parece que nos crecen los enanos"

Albert Celades, entrenador del Valencia CF, admite que no encuentran "respuesta exacta" ante la plaga de lesiones que persigue al equipo. La última baja es la de José Gayà. Pese a las circunstancias, el técnico anima al grupo a rebelarse contra las adversidades y recuerda que el equipo está a solo "dos puntos de la Champions".

Esta es la rueda de prensa íntegra de Albert Celades en el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna:



-Una nueva lesión. Ahora José Gayà. ¿Al Valencia CF le ha mirado un tuerto?

La realidad es que son muchas dificultades y hemos pensado de todo. Tenemos un montón de jugadores lesionados. No hemos puesto ninguna excusa nunca y ahora haremos lo mismo. Nos vamos a enfrentar a un equipo muy bueno. Me encanta su entrenador, me gusta lo que hace y cómo se comporta su equipo. Debemos adaptarnos, y esto es una oportunidad para la gente que no juega habitualmente poder hacerlo"

-¿Existe la esperanza de recuperar a alguno de los lesionados próximamente?

Sí, llevamos así toda la temporada, pensando que recuperaremos, pero vuelven a caer por diferentes situaciones. Vamos con ánimo grande y tensión de rebelarnos ante la situación. No es nuevo, nos ha pasado muchas veces. No podemos hacer otra cosa que tratar de sacar máximo rendimiento. Repito, es una oportunidad para los que menos han jugado

-¿Tiene la sensación de que los que juegan están muy cansados?

Sí. No es la situación ideal, la que nos gustaría pero es la que tenemos, jugadores como esos mencionados jugando más de lo que querríamos a estas alturas. Creímos conveniente que era la mejor manera de afrontar partidos y ellos han tenido un gran rendimiento. Valoro mucho el rendimiento del equipo porque ha respondido en situaciones adversas. No hay reproches, todo lo contrario, es de halagar lo que han hecho tantos partidos y minutos.

-¿Ante este panorama dramático cree que se le puede exigir terminar entre los cuatro primeros?

Desde que estamos siempre hemos hablado de que estamos en club muy grande y con la exigencia máxima. Cada vez que nos ponemos la camiseta lo hacemos con la intención ganar y con esa mentalidad vamos a los partidos. Con estas situaciones todo es mucho más difícil, cuesta más y así está siendo. La exigencia es alta, el esfuerzo de los jugadores es enorme, algunos están jugando mucho, sin la frescura necesaria para estos partidos. No sabemos qué nos vamos a encontrar la semana que viene, no vale de mucho. Hay que pensar en el siguiente y así hemos ido. Es el camino que debemos seguir.

-¿Han extraído conclusiones para explicar esta cadena de lesiones?

El otro día, antes o después de San Siro, hablamos de este tema. Estamos toda la temporada con esta situación y hemos mirado muchas cosas, estudiado y sacado conclusiones, desde la tipología de entrenamiento, al campo, duro o blando... Hemos hecho de todo. La realidad es que no tenemos respuesta exacta, puede ser un cúmulo de circunstancias. Tipo de lesiones diferentes, de larga duración, rodillas, traumatismos, articulares, musculares... hemos fichado a un jugador, ha llegado y ha cogido la varicela... Parece que nos crecen los enanos. No es el mejor contexto, pero intentamos adaptarnos a esta situación tan difícil.

-¿Cómo se encuentra Kondogbia, que no ha entrenado este viernes?

Hemos creído conveniente que no salga, se ha quedado por hacer otra labor, es un día complicado para los que salieron en el once ante la Atalanta, arrastra un poco de cansancio por su situación individual. Decidimos que se quedase dentro, está bien, disponible y no hay más problema para poder jugar el sábado.

-¿Cuál es el estado de ánimo del grupo?

Venimos de un partido con una derrota dura, la situación que tenemos, de partidos sin ganar, es dura, también por las bajas de jugadores importantes. Debemos rebelarnos frente a esta situación, dar lo mejor de cada uno y esforzarnos por que influyan lo menos posible en los partidos. Iremos con decisión y determinación a jugar un partido muy difícil como es el de la Real Sociedad

-¿Teniendo en cuenta tantas bajas, cree justas las críticas a su trabajo en el Valencia CF?

La verdad es que respeto todas las opiniones, he tenido muchas críticas desde el principio. Desde que hemos perdido un partido o ha habido un mal momento, he tenido críticas, es una convivencia que he llevado y la llevo de la mejor manera posible. Me centro en el partido de mañana. No son una novedad

-Posiciones de Guedes y Carlos Soler.

Contemplamos que Carlos Soler juegue por dentro. Gonçalo ha jugado casi siempre en banda desde que llegó al Valencia, pero antes jugó por dentro, y aquí se adaptó a banda con buen ; Carlos al revés, empezó en una posición más centrada y con Marcelino jugó mucho más en la banda... Con Voro y anteriormente se desenvolvía en posiciones más centradas. Los dos se pueden adaptar y compartir las dos posiciones

-¿Es optimista en cuanto al fichaje de un central?

Estamos en el mismo punto del otro día, antes o después de Italia. Nadie quiere desprenderse de un jugador que no pueden reponer para la parte más importante de la temporada. Valoramos las diferentes opciones y veremos qué pasa. No te puedo asegurar nada, no sabemos si lo vamos a conseguir

-Guillamón ha entrado en la lista, aunque no tiene propuesta para seguir. ¿A usted le gustaría su continuidad en el Valencia CF?

A Hugo lo conozco de categorías inferiores y tengo muy buena opinión de él. Por eso lo hemos convocado. Es muy hábil para salir jugando. Como los demás jóvenes, debe mejorar muchas cosas. Pero confiamos en él y por eso lo hemos convocado

-Evidentemente bajo la influencia de las bajas, pero los resultados en este mes y medio han sido malos. El equipo ha caído de Copa y Supercopa y ha acumulado las mismas derrotas que en los cuatro meses anteriores... Hoy se ha visto a Murthy en el entrenamiento, ¿qué mensaje transmite al entrenador?

Estas semanas no han sido las mejores, creo que debemos rebelarnos ante esta situación. No es momento de estar triste ni deprimido. Hace nada venimos de hacer un partido muy bueno contra el Atlético de Madrid, que el otro día ganó al campeón de Europa... Depende del prisma con el que se mire. Pese al pesimismo y negatividad, estamos a dos puntos de la Champions, y en octavos de Champions después de muchos años. Hay que poner las cosas en valor. Respecto al presidente, es bueno que esté, viene a menudo. Nos tramsmite tranquilidad. Es positivo que esté cerca del equipo

Dice que tiene críticas desde que llegó. ¿Se siente en el alambre por la circunstancia en la que vino?

Intento llevarlo con normalidad y naturalidad. Llevo toda mi vida en el fútbol, expuesto a la crítica y respetando todas las opiniones. Incluso, estoy de acuerdo con muchas de ellas. Creo saber donde estoy, y nuestra profesión es muy difícil y dura, también gratificante... por eso estamos en ella, intentando llevarlo con normalidad, aceptando la crítica. No me desconcierta la crítica ni me supone un gran dolor. Entiendo la profesión del periodista, así lo intento vivir