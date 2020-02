"Soy el máximo responsable y me veo con fuerzas para revertir esto"

"Soy el máximo responsable y me veo con fuerzas para revertir esto" F. CALABUIG

El entrenador del Valencia CF Albert Celades ha hablado sobre la derrota de su equipo ante la Real Sociedad y la mala dinámica que arrastra el equipo desde hace varias semanas.



Estas son las declaraciones de Albert Celades

¿Qué le está pasando al equipo? La sangría es evidente. Mallorca, Getafe, Atalanta....

Nos tenemos que levantar, no podemos bajar los brazos. Tenemos que revertir esta situación. Desde enero no estanos teniendo un buen rendimiento fuera de casa, estamos encajando muchos goles con mucha facilidad, claro que tenemos que mejorar. Es la realidad. No podemos seguir de esta manera encajando tantos goles porque así es muy difícil puntuar.

¿Se ve usted capaz para revertir esta situación?

Venimos de un derrota dura el miércoles, demasiado abultada para lo que se vio en el campo, pero hace una semana hicimos un gran partido contra el Atletico donde creo que fuimos mejores y merecimos ganar, pero la realidad es que nos está costando ganar y por supuesto que me veo con fuerzas para revertir esta situación.

¿Teme por su continuidad?

Sobre mi continuidad no tengo nada que decir.

¿Se ha perdido la temporada?

No creo que sea así, estamos pasando por el peor momento de la temporada y este es el nuestro. No hay que obviar que el momento no es bueno, pero todo está muy igualado y a todos nos cuesta ganar, en Champions queda la vuelta y a ver qué sucede y en la Liga todavía quedan muchos partidos y la intención es mejorar para cumplir los objetivos.

El equipo es incapaz de neutralizar a los rivales. A ellos siempre les sale bien su plan de partido y al Valencia no.

Vamos a ver, hemos jugado contra un equipo muy bueno, que juega de maravilla y nos ha hecho sufrir, lo del miércoles no se ajusta a lo que se vio, hoy han sido mucho mejores que nosotros y hay que trabajar y a intentar revertir la situación, creo que somos capaces de hacerlo.

¿Veo algo positivo de hoy?

No muchas. El debut de Hugo.

¿Cómo han influido las dos primeras jugadas de gol en el resultado final?

No sé si fueron decisivas, pero han sido muy importantes, hemos recibido esos goles y todo se complica mucho más. No es lo mejor ni anímicamente ni en cuanto a resultado. El tercer gol ya ha sido definitivo.

¿Qué le pasa a Cillessen?

Se lesionó, Jaume salió, lo hizo bien y hemos decidido que jugase Jaume y Cillessen estuvise en el banquillo.

¿Por qué la defensa del Valencia no encima y deja tirar? Ya pasó con Freuler y Thomas...

Habíamos hablado de eso, pero hoy ha sido distinto, ha sido de mucho más lejos, bastante más. Son situacion muy distintas.

¿Es usted responsable de que no cale el mensaje al equipo fuera de casa?

Estamos tenido un rendimiento muy difernete en casa y fuera, nos está costando mucho, estamos encajando muchos goles y el máximo responsable soy yo, me pongo al frente.

¿El equipo tiene un problema de identidad en el juego?

Los números estan ahí para el equipo que somos y lo que queremos llevamos demasiados goles encajados, se complica estar en la parte alta con tantos goles encajados, hoy no hemos marcado, contra el Getafe tampoco... pero antes sí habíamos tenido capacidad para marcar, pero tenemos que cortar esta situación y ponerle remedio porque si no es muy dificl seguir en la parte alta.

¿Qué le pasa a Mangala?

Ha notado una molestias en el muslo y por eso lo hemos retirado.

¿Por qué po ha jugado Guedes?

Es por decisión técnica.