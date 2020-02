Parejo señala al club y pide el fichaje de un central

Dani Parejo explotó a la finalización del partido en San Sebastián. Primero en el césped del Reale Arena y después en la zona mixta. El capitán del Valencia CF asumió las responsabilidades de la plantilla, pero señaló al club a la hora de explicar los problemas defensivos que están condenando al equipo de Albert Celades en las últimas semanas. El de Coslada cree que, además de la plantilla, el club tiene que "reflexionar". Parejo no entiende que no se haya fichado un central todavía después de la lesión de larga duración de Ezequiel Garay y asegura que «a día de hoy tienen que cambiar mucho las cosas para que el Valencia quede cuarto, muchísimo». Una auténtica bomba con mucha carga de profundidad que reabre la división entre el vestuario y la propiedad.

«Estamos teniendo muchas lesiones que condicionan mucho al equipo porque son jugadores muy importantes, pero al final lesiones hay muchas, pero hay que ser autocrítico, estamos en un club muy exigente, en el que cada partido te exigen ganar y jugar bien y ya no nosotros, tenemos que reflexionar todos, no solo la plantilla, el club también», decía Parejo a la hora de explicar los motivos de las lesiones y la debilidad defensiva del equipo. La pregunta era obligada, ¿En qué debe reflexionar el club? El capitán aseguró que sería «necesario» que el club «más importancia» a la necesidad de reforzarse teniendo en cuenta la plaga de lesiones y el exigente calendario que está teniendo que afrontar el Valencia jugando cada tres días. «Nosotros estamos teniendo muchas lesiones, sobre todo una muy dura de Garay, tenemos la posibilidad de firmar un defensa porque así te lo permiten y hoy desgraciadamente se vuelve a lesionar otro central Mangala... no estoy diciendo ni mucho menos que los centrales no sean de garantías, pero al nivel que estamos jugando cada tres días con la cantidad de lesiones que estamos teniendo creo que sería necesario darle más importancia al asunto».

Parejo pidió un central y afirmó que las cosas tienen que cambiar mucho para que el Valencia quede cuarto. «Es difícil contestar ahora a la primera pregunta, creo que tenemos una gran plantilla, muy buenos jugadores, pero siendo realistas, hay que ser autocríticos, no solo la plantilla, todo el mundo, hay que saber hacia dónde queremos ir y cuál es el objetivo del Valencia, siendo realista, digo las cosas como las pienso, a día de hoy tiene que cambiar mucho las cosas para que el Valencia quede cuarto. Muchísimo».

Más allá de sus dardos a Meriton, Parejo también pidió perdón por el partido y sobre todo por la fragilidad defensiva del equipo. El capitán puso el foco en la falta de contundencia del equipo en su área. «Pido perdón, una vez más, no podemos encajar los goles que encajamos, hemos encajado dos goles en tres tiros de ellos y en dos acciones muy evitables, así es muy difícil, si no eres contundente en tu área es muy difícil ganar partidos».

Parejo aseguró que si quiere jugar la Champions tendrán que jugar «como hombres» y reconoció que la primera parte fue digna de un equipo juvenil «y eso no se puede consentir». «Ha pasado lo que viene pasando últimamente, no somos contundentes en el área, en el minuto 15 hemos recibido un gol del único jugador que estaba en el área, un error muy claro, empiezas perdiendo en el 15' y vas muy condicionado, luego en el último córner de la primera parte nos ganan dos acciones una en el primer palo y otro en el segundo y con el segundo gol encajado es difícil, cuando encajas así de fácil es muy difícil ganar partidos, hay que corregir muchas cosas, hay que levantarse, tenemos un partido importante en casa la semana que viene y si queremos estar en los puestos de arriba y pelear por la Champions tenemos que jugar partidos como hombres. En la primera parte sobre todo parecíamos un equipo juvenil y eso no se puede consentir».



Pide autocrítica

Dani invitó a todos sus compañeros y hacer autocrítica y asumir responsabilidades. «Hemos encajado dos goles muy evitables que hace mucho daño y condiciona mucho el partido, lo que tenemos que hacer cada uno es autocrítica y responsabilizarse cada uno de los errores». Según Parejo, lo único que le queda al equipo es «trabajar» e intentar que no se repitan goles «muy muy muy evitables» como los dos primeros de la Real Sociedad. Cuando encajas dos o tres goles quiere decir que no estás haciendo bien las cosas y más cuando los goles son muy muy muy evitables, solo queda que trabajar, seguir, porque todavía quedan muchos puntos en juego». La Champions no está perdida, pero la semana que viene espera el Betis y el equipo tiene que aferrarse a su potencial en casa para ganar. «Es verdad que cuando no ganas se dramatiza todo mucho, cuando encajas tantos goles es muy difícil ganar, pero en casa estamos mucho mucho mejor que fuera, pero la realidad es que hay que trabajar mucho y ser autocrítico y asumir responsabilidades», finalizó.