El Valencia Mestalla tiene que ganar ahora o nunca

Es el momento, el lugar y el oponente para empezar a salir a flote. El Valencia Mestalla recibe en casa al Badalona, rival directo por la salvación que actualmente atraviesa un muy mal momento de resultados, con la imperiosa necesidad de romper la sequía y empezar sumar de tres en tres.

El cuadro de Chema Sanz ha experimentado una mejoría en las últimas jornadas y ha rozado la victoria con la yema de los dedos en los dos partidos anteriores. Contra el Espanyol 'B' cuajó una magnífica actuación defensiva y solamente la falta de acierto en metros finales privó al equipo de volver a vencer. El momento de cambiar el rumbo de resultados es ahora. Para dar ese paso más que le lleve por fin al triunfo, el equipo contará con el 'factor Puchades', que ha sido fundamental en todas las salvaciones del equipo y esta temporada no puede ser distinto. Contra el Olot el público fue el impulso necesario para empatar a dos un partido que al descanso parecía perdido y ahora el Mestalla se va a encontrar con su gente de nuevo.

El oponente es uno de los equipos en pero dinámica de la liga. Los catalanes llevan siete partidos consecutivos sin conocer la victoria y llegan a Paterna en horas bajas. Actualmente están dos puntos por debajo de los valencianistas en la clasificación, por lo que el duelo se torna trascendental para ambos equipos. El Badalona no quiere desengancharse de la pelea, pero el filial blanquinegro no quiere verse en una situación crítica. Hay mucho en juego. En el capítulo de bajas, el Mestalla seguirá sin poder contar con Javi Jiménez, pero sí podría hacerlo con Hugo Guillamón y Vicente Esquerdo que estuvieron en San Sebastián con el primer equipo de Albert Celades. En el once se espera que vuelva a repetir Yunus Musah para aprovechar el gran momento que vive el inglés. Revolucionó el duelo contra el Olot y volvió a desequilibrar y servir pases de gol en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, por lo que puede ser un arma importante de cara a imponerse al Badalona en el Puchades.

La jornada es propicia. Mientras que el Mestalla tiene un duelo directo, la mayoría de equipos que luchan por la salvación se enfrentan a rivales de la zona alta. El Hércules jugó contra el Barça 'B', el Prat contra el Cornellà, el Nàstic contra el Castellón y el Ejea contra el Lleida.