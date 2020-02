El mensaje de Celades a los jugadores

El entrenador del Valencia CF, Albert Celades, mantiene viva la comunicación con un grupo de futbolistas al que trata de levantar la moral tras una serie de cuatro derrotas en los últimos cinco partidos. La charla en el vestuario del Reale Arena, donde reclamó un plus tanto de tensión y experiencia competitiva, tuvo un segundo capítulo en el gimnasio de la Ciudad Deportiva de Paterna. Alrededor de 20 minutos en los que el técnico se encerró con sus jugadores para lanzar un mensaje de confianza en la capacidad de reacción del colectivo. Celades, además de comprender las adversidades por las que pasan en forma de fatiga y lesiones, arengó a los suyos para centrarse exclusivamente en el fútbol porque sólo ellos –a la espera de que los dirigentes completen el fichaje de un defensa central– pueden sacar adelante el objetivo de terminar entre los cuatro primeros y clasificarse para la próxima edición de la Champions.

Pasadas las once y media, concluido la charla interna del técnico, comenzó el entrenamiento. La mayoría de titulares se quedaron en el gimnasio para realizar trabajo regenerativo tras los 90 minutos frente a la Real Sociedad. Los suplentes, los menos habituales, algún que otro canterano y Maxi Gómez, sancionado en San Sebastián, salieron al césped para entrenarse con normalidad. Muy cerca se ejercitaron junto al readaptador dos piezas básicas de las que Celades no ha podido disponer en las últimas fechas: Gabriel Paulista, sancionado y lesionado, y Rodrigo Moreno, con dolor en ambas rodillas.





Rodrigo y Paulista se perdieron el primer discurso

Los dos –Rodrigo es uno de los capitanes– son futbolistas con jerarquía no sólo en el once, sino también en el interior del vestuario. Sin embargo, desconocedores de la situación, ambos no estuvieron en la charla previa del gimnasio, por lo que el técnico invirtió otros 20 minutos para dialogar con ellos. Además de interesarse por su estado físico de ambos, Celades habló con Gabriel y Rodrigo en relación al estado del equipo. Pese a que el entrenamiento fue a puerta cerrada, SUPER pudo observar gestos de preocupación e inquietud en las caras de los tres protagonistas. En lo que va de 2020, el Valencia se ha caído como bloque, y el cuerpo técnico se siente en la obligación de recuperarlo mediante conversaciones constantes con los capitanes y otros referentes. El 10 de marzo, con un resultado de 4-1 en contra, el VCF se juega en Mestalla las pocas opciones que le quedan de seguir en la Champions. En la Liga, no obstante, restan bastantes más opciones y tiempo de recobrar la desventaja con la cuarta plaza.

Después de la charla con Celades y su preparador físico, Javier Miñano, en la que Rodrigo fue el que más participó, los dos jugadores completaron media hora de ejercicios –sprints, giros y cambios de dirección– con los que probaron sus articulaciones lesionadas. Durante la semana el cuerpo técnico deberá calibrar los riegos, pero resultó evidente que por parte de ninguno de los dos va a quedar un ápice de empeño para ayudar cuanto antes el equipo. La próxima cita de los blanquinegros es el sábado 29 de febrero ante el (16:00, Mestalla).