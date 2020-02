Gabriel Paulista y Rodrigo son la última esperanza del Valencia CF

El entrenador del Valencia CF, Albert Celades, mantiene viva la comunicación con un grupo de futbolistas al que trata de levantar la moral tras una serie de cuatro derrotas en los últimos cinco partidos. La charla en el vestuario del Reale Arena, donde reclamó un plus tanto de tensión y experiencia competitiva, tuvo un segundo capítulo en el gimnasio de la Ciudad Deportiva de Paterna. Alrededor de 20 minutos en los que el técnico se encerró con sus jugadores para lanzar un mensaje de confianza en la capacidad de reacción del colectivo. Celades, además de comprender las adversidades por las que pasan en forma de fatiga y lesiones, arengó a los suyos para centrarse exclusivamente en el fútbol porque sólo ellos –a la espera de que los dirigentes completen el fichaje de un defensa central– pueden sacar adelante el objetivo de terminar entre los cuatro primeros y clasificarse para la próxima edición de la Champions.

Pasadas las once y media, concluido la charla interna del técnico, comenzó el entrenamiento. La mayoría de titulares se quedaron en el gimnasio para realizar trabajo regenerativo tras los 90 minutos frente a la Real Sociedad. Los suplentes, los menos habituales, algún que otro canterano y Maxi Gómez, sancionado en San Sebastián, salieron al césped para entrenarse con normalidad. Muy cerca se ejercitaron junto al readaptador dos piezas básicas de las que Celades no ha podido disponer en las últimas fechas: Gabriel Paulista, sancionado y lesionado, y Rodrigo Moreno, con dolor en ambas rodillas.

Los dos –Rodrigo es uno de los capitanes– son futbolistas con jerarquía no sólo en el once, sino también en el interior del vestuario. Sin embargo, desconocedores de la situación, ambos no estuvieron en la charla previa del gimnasio, por lo que el técnico invirtió otros 20 minutos para dialogar con ellos. Además de interesarse por su estado físico de ambos, Celades habló con Gabriel y Rodrigo en relación al estado del equipo. Pese a que el entrenamiento fue a puerta cerrada, SUPER pudo observar gestos de preocupación e inquietud en las caras de los tres protagonistas. En lo que va de 2020, el Valencia se ha caído como bloque, y el cuerpo técnico se siente en la obligación de recuperarlo mediante conversaciones constantes con los capitanes y otros referentes. El 10 de marzo, con un resultado de 4-1 en contra, el VCF se juega en Mestalla las pocas opciones que le quedan de seguir en la Champions. En la Liga, no obstante, restan bastantes más opciones y tiempo de recobrar la desventaja con la cuarta plaza.

Después de la charla con Celades y su preparador físico, Javier Miñano, en la que Rodrigo fue el que más participó, los dos jugadores completaron media hora de ejercicios –sprints, giros y cambios de dirección– con los que probaron sus articulaciones lesionadas. Durante la semana el cuerpo técnico deberá calibrar los riegos, pero resultó evidente que por parte de ninguno de los dos va a quedar un ápice de empeño para ayudar cuanto antes el equipo. La próxima cita de los blanquinegros es el sábado 29 de febrero ante el (16:00, Mestalla).

A priori, el Gabriel Paulista es el que más complicado tenía volver contra los verdiblancos, pues significaría recortar casi en medio mes el plazo de 3-4 semanas que se fijó un par de días después del fuerte esguince de tobillo que sufrió el 14 de febrero contra el Atlético. Aún así, la enorme resistencia al dolor del brasileño hace que él no quiera descartarse ni mucho menos para la visita del Betis, sobre todo, teniendo en cuenta que ante la Atalanta (10 de marzo) no podrá actuar al estar sancionado. A los pocos días, Gabriel dejó las muletas y apoyó el pie y ahora las dobles sesiones siguen dando frutos. Este domingo se le vio correr con las botas puestas, saltar y cambiar de dirección con la protección de un vendaje en la articulación.

Si la evolución del central continúa siendo tan positiva, durante la semana irán aumentando las opciones de que Paulista acompañe a Diakhaby en el eje de la defensa. Eliaquim Mangala se retiró de Anoeta con molestias musculares en los isquios y, a falta de pruebas, su concurso contra los béticos parece más improbable que el de Gabriel. A día de hoy, Diakhaby y los canteranos Hugo Guillamón y Guillem Molina son los únicos centrales disponibles para el cuerpo técnico, hasta el punto de que si finalmente Paulista se decide no forzar al brasileño uno de los dos jóvenes jugaría en el once.

Gabriel paró antes que Rodrigo. El estado de recuperación de las rodillas del atacante está más avanzado. Después de visitar en Vitoria al traumatólogo Mikel Sánchez, el reposo ha surtido efecto y se le vio correr y desplazarse mejor que días atrás. Rodrigo debe estar sí o sí en el intento de remontada en Champions, así que Celades tendrá que calibrar si adelanta el regreso del '19' con el Betis o, por contra, no corre el riesgo con un jugador esencial para hacer fluir el juego ofensivo. Eso sí, miércoles y jueves serán días clave. Si no hay dolor, el sábado podría jugar sin peligro.