Garay y la caída defensiva del Valencia CF

La diferencia en los hechos con y sin la pareja titular de centrales, Ezequiel Garay y Gabriel Paulista, carga de argumento las palabras de Dani Parejo a la conclusión del Real Sociedad-Valencia del sábado. Especialmente, desde la lesión del internacional argentino, por una rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, la solidez en defensa se ha derrumbado con la fragilidad de un castillo de naipes. Garay, que se rompió en los últimos instantes del primer acto ante el Celta –jornada 22 en la que los blanquinegros ganaron el 1 de febrero en casa con gol de Carlos Soler–, se ha perdido cinco partidos: Granada, Getafe, Atlético, Atalanta y Real Sociedad. En ninguno de ellos el conjunto de Albert Celades ha conseguido dejar la portería a cero... y, lo que es mucho más preocupante, cinco citas en las que Jaume ha recibido 14 goles.

Ezequiel Garay, como es sabido desde hace más de tres semanas, no podrá ayudar más al Valencia en la presente temporada, donde al equipo le restan 13 jornadas en las que debe buscar una plaza Champions entre los cuatro primeros y un partido a vida o muerte contra la Atalanta en Mestalla con el difícil objetivo de remontar el 4-1 en de la ida en San Siro. «Estamos teniendo muchas lesiones, además de una muy dura como la de Garay. Pero tenemos la posibilidad de firmar un defensa, porque así lo permiten, y hoy desgraciadamente se lesiona otro central, Mangala. No digo que los centrales que tenemos no sean de garantías, pero con la cantidad de lesiones que hay, y jugando un partido cada tres días de máxima exigencia, es necesario darle más importancia al asunto», declaró el capitán Dani Parejo.

Sin Garay ni Paulista sobre el campo, el rendimiento defensivo de los blanquinegros ha descendido alarmantemente. Mouctar Diakhaby no pasa por su mejor momento, situación a la que no ayuda la ausencia a su lado de un hombre de experiencia como es tanto Garay como Gabriel. El curso pasado, en ese contexto, 'Diakha' se destacó como uno de los jóvenes zagueros revelación del concierto europeo. Incluso, por él llegaron ofertas de peso procedentes de la Premier. Ahora, en cambio, el panorama ha cambiado en compañía de Eliaquim Mangala. Pese al innegable esfuerzo y compromiso del '4' francés, su estado físico, tras casi dos años sin competir con el primer equipo del Manchester City después de una grave lesión de rodilla, ha restado potencial a la línea defensiva.



Mangala, asimismo, va a estar lesionado entre 10 y 15 días, aumentando más, si cabe, la urgencia de un recambio para Garay desde el próximo sábado. Gabriel Paulista está poniendo todo de su parte para acortar los plazos del esguince de tobillo que padece y estar disponible ante el Betis, pero el reto es complejo y es duda, dejando a los jóvenes Guillamón y Molina por el momento como las opciones para acompañar a Diakhaby.

Los números reafirman la valía como líder de la zaga de Garay, futbolista experimentado de 33 años con el que aún no se ha cerrado una renovación de contrato. Con el de Rosario, el Valencia tiene un balance positivo tanto de victorias-derrotas como en la diferencia goleadora. Sin él, en cambio, la balanza se desnivela claramente en negativo. Por ejemplo, en las 13 ocasiones en las que no ha podido participar –apenas el 36 % del total de 36 envites oficiales en este curso 19/20– el equipo ha encajado el 45 % de todos los goles recibidos (24 de 53). Sin Garay los de Celades encajan casi dos goles por partido... y cerca de tres (2.8) en los últimos cinco. Desde su ausencia por la grave lesión en la rodilla, los remates en contra se han multiplicado.