Homenaje a David Villa en Mestalla ante el Betis

El Valencia CF homenajeará a David Villa en el partido que el club de Mestalla jugará ante el Betis el próximo sábado 29 de febrero. Además de las celebraciones correspondientes para honrar su figura, el club tiene previsto colgar una lona con su nombre y rostro en Mestalla como ya ha hecho con la mayoría de sus grandes figuras a lo largo de la historia.



El Guaje anunció el 13 de noviembre de 2019 que se retiraría oficialmente del fútbol en cuanto terminara la temporada con el Vissel Kobe de la primera división japonesa, que acabó el pasado diciembre. Nada más conocerse la noticia, el Valencia CF se puso en contacto con el asturiano para que entre los meses de enero y febrero de 2020 acudiera a Mestalla a despedirse de una afición que lo adora y para la que es ya toda una leyenda. No en vano, el Valencia CF es el equipo en el que más temporadas (entre 2005 y 2010) ha militado El Guaje como futbolista profesional y con el que ganó una Copa del Rey, el último título hasta que llegó el de Sevilla en 2019. Al respecto, ahí están las palabras que Villa dedicó al conjunto de Mestalla el día en que anunció su retirada: "El Valencia CF es con el club que más tiempo he pasado a nivel profesional y familiar, me dio la oportunidad de tener un reconocimiento a nivel mundial y afianzarme también con la selección española, con la que había debutado ya con el Zaragoza. Mis dos hijas mayores nacieron allí y por tanto cariño tanto personal como profesional que dejé en ese paso por València".



En sus cinco temporadas en el Valencia CF, el delantero disputó 225 partidos oficiales anotando 129 goles. Sporting de Gijón, Zaragoza, Valencia CF, Barcelona, Atlético de Madrid, Melbourne, New York City, Vissel Kobe y la Selección Española son los equipos en los que Villa desarrolló su carrera deportiva.



Villa tiene 38 años en la actualidad y tras dejar el fútbol como futbolista profesional se ha embarcado en un nuevo proyecto, también dedicado a este deporte, ya que es copropietario del Queensboro FC, de Estados Unidos que participará en la USL, la segunda división, a partir de la temporada 2021. El asturiano tiene también diferentes academias de fútbol a lo largo de diferentes países.





