Parte médico del Valencia CF sobre Eliaquim Mangala

En torno a las ocho de la tarde, el Valencia CF ha lanzado un parte médico sobre el estado físico de Eliaquim Mangala. El defensa francés debió retirarse el sábado en el descanso del partido del equipo ante la Real Sociedad.

"El jugador Eliaquim Mangala presenta una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo, que se produjo en el partido de LaLiga del pasado sábado ante la Real Sociedad. Pendiente de evolución", así reza el comunicado del club. Este tipo de lesiones musculares tienen un tiempo de baja mínimo de entre diez y 15 días.

Mangala no podrá jugar contra Betis y Alavés, y su concurso contra la Atalanta del 10 de marzo estaría en duda. El defensa sintió dolor en los isquios en el minuto 30 del partido, aunque intentó ayudar al equipo hasta el final del primer tiempo. Después ya no pudo continuar en el segundo tiempo, dejando su sitio en el once a Hugo Guillamón.

El canterano de L'Eliana y Guillem Molina, otro defensor del Valencia Mestalla, son las alternativas de Albert Celades para formar pareja con Diakhaby el sábado frente al Betis, siempre y cuando Gabriel Paulista no pueda recuperarse a tiempo y el club no concrete en los próximos días el fichaje del necesario central que reeemplace a Ezequiel Garay. Zouhair Feddal es el zaguero por el que está negociando César Sánchez, director de Fútbol.