Dani Parejo ha hablado para VCF Media con motivo de su entrada entre los diez jugadores con más partidos jugados en la historia del Valencia CF. El capitán blanquinegro lanzó un mensaje de confianza y de optimismo justo cuando el equipo atraviesa un momento delicado de la temporada.

El '10' del Valencia habló de cara a recuperar las buenas sensaciones y la comunión de la grada en dos partidos clave para acercarse a los objetivos marcados al inicio de la temporada con dos partidos en Mestalla ante el Real Betis y la Atalanta BC. Sin ir más lejos la plantilla celebró un cónclave en forma de cena el pasado miércoles, horas después del gabinete de crisis celebrado en la Ciudad Deportiva de Paterna con los capitanes de la plantilla y Anil Murthy.



Estas fueron las palabras de Dani Parejo

"Es verdad que ahora no estamos en un gran momento, no salen las cosas como todos deseamos, pero ellos -en referencia al resto de jugadores del 'Top-10' con más partidos en la historia del club- también habrán pasado por momentos de mucha más dificultad que esta y lo sacaron adelante. El grupo está convencido y siempre ha reaccionado en los momentos difíciles, siempre se ha unido y tiene para nosotros un crédito muy grande, hemos hecho cosas muy importantes cuando nadie daba un duro por nosotros. Así que les agradezco a todos, igual que a muchos exjugadores que también habrían podido decir unas palabras y son parte de la historia del Valencia CF, porque para mi familia y para mí es un gran orgullo formar parte de la historia de un club tan grande como este".

Felicitaciones de las leyendas del Valencia CF

Por otro lado Dani Parejo recibió los bonitos mensajes de las leyendas del Valencia que ya comparten con el '10' ese lugar entre los jugadores con más participaciones con la elástica blanquinegra. Santi Cañizares, Fernando Giner, David Albelda, Ricardo Arias o Pepe Claramunt entre otros.

"Agradezco estos mensajes, estos jugadores no son cualquiera para este club y el mundo del fútbol, son historia del Valencia CF por sus logros y metas. Para mí es un orgullo recibir estas palabras y sobre todo de personas tan importantes en el Valencia CF que siempre formarán parte de su historia. Para mí es un orgullo ser uno más y estar en este 'Top-10', ojalá pueda conseguir muchos más. Jugar en un club tan exigente como el Valencia CF y tan difícil porque siempre lucha por objetivos bonitos e importantes, nunca me lo imaginé. He pasado momentos difíciles, tanto mi familia como yo, nunca me imaginé poder formar parte del 'Top-10'", indicó el actual capitán del Valencia CF.