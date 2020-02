El Valencia CF pide el permiso para fichar un central

El Valencia CF ya está preparado para fichar al sustituto de Garay. El club ha cumplido este miércoles con el trámite de trasladar a la Federación Española de Fútbol la inscripción de un nuevo futbolista para cubrir la baja de larga duración de Ezequiel Garay, dentro del plazo de un mes desde que se produjo la lesión que existe para hacerlo. El club espera ahora que en dos o tres días tendrá el OK de la RFEF o de LaLiga para poder proceder al fichaje del central y en este sentido las negociaciones de César Sánchez con el Betis por el marroquí Zou Feddal están muy avanzadas, aunque no cerradas.

La solicitud va a compañada de toda la documentación referente a la lesión del jugador y el periodo establecido por los médicos para su recuperación, que está sin duda dentro de los parámetros que se exigen en estos casos porque Ezequiel Garay tiene para al menos seis meses hasta volver a jugar. El certificado, además, está expedido por un tribunal médico integrado al menos por dos facultativos de la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles, tal como establece el artículo 124.3 del Reglamento.

Un dato a tener en cuenta es que Garay, a pesar de que todavía no ha firmado su renovación con el Valencia CF, no ha puesto ningún impedimento a que su ficha federativa se dé de baja para lo que resta de temporada. Para tramitar la baja de un jugador profesional con contrato en vigor, como es el caso del argentino, es necesario su consentimiento y además la circunstancia se le debe notificar al menos con diez días de antelación. En este sentido la colaboración del futbolista ha sido total para que el equipo se pueda reforzar con un nuevo defensa.



A partir del momento en que el Valencia CF tenga la autorización, dispondrá de 15 días más para realizar el fichaje. Todo apunta a que el club no va a esperar tanto y que la operación se cerrará a principio de la próxima semana. Valencia y Real Betis negocian por Feddal aunque el acuerdo, en cualquier caso, no será posible hasta después del partido que ambos equipos disputarán el sábado en Mestalla, sobre todo porque Zou Feddal podría ser titular en el mismo, pero con el Betis, no con el Valencia CF. La ausencia de Marc Bartra por sanción puede provocar que el jugador se despida precisamente al que en pocos días podría ser su nuevo equipo. Aún así, el club no descarta otras opciones por si acaso.