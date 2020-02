"He firmado mi baja para que pueda venir otro central"

Ezequiel Garay, defensa del Valencia CF, se ha manifestado en las redes sociales después de que el futbolista haya firmado de manera voluntaria su baja para que el club pueda fichar un defensa central que lo sustituya.

El argentino se rompió los ligamentos de la rodilla el pasado dos de febrero y como la recuperación de esta lesión supera los cinco meses, la ley habilita al club de Mestalla a fichar otro futbolista.

El elegido es el jugador marroquí del Betis, Zouhair Feddal. El Valencia CF está en plena negociación con el equipo sevillano para incorporar al defensa central.

Mientras esto sucede, Garay ha mostrado su satisfacción por poder ayudar al club blanquinegro y esto ha dicho a través de las redes sociales: "Desde el día 1 de febrero, siento rabia e impotencia. Saber que no voy a desarrollar mi pasión durante meses, me causa frustración. Pero ayer sentí alivio y bienestar. Estando en esta situación poder aportar mi grano de arena a mi club, compañeros y afición me hace sentir bien. Sí, sí he firmado la baja para que pueda venir otro central. Y deseo con todas mis fuerzas que todo vaya a mejor, porque lo merecéis".

