Rodrigo no entrena y Gayà se prueba de cara al Betis

Rodrigo no entrena y Gayà se prueba de cara al Betis F. CALABUIG

José Luis Gayà ha trabajado de forma parcial y apura sus opciones de ayudar al equipo el sábado en el partido de LaLiga contra el Real Betis en Mestalla. El lateral izquierdo del Valencia va a intentar hasta el final participar en el importante encuentro contra los verdiblancos y ha comenzado a dar el primer paso a la espera de ver cuáles son sus sensaciones. El de Pedreguer, como ya informaba Superdeporte, tiene opciones de jugar. La evolución de su lesión estaba siendo buena y nadie en el club se atrevía a descartarlo teniendo en cuenta sus precedentes médicos.

Gayà ya forzó recientemente para jugar contra el Atlético de Madrid después de sufrir un plantillazo en el tobillo izquierdo en Getafe. Su sacrificio por el equipo y su compromiso está fuera de toda duda. Gayá sufrió unas molestias musculares en la cara posterior del muslo de la pierna derecha que le impidieron jugar contra la Real Sociedad en el Reale Arena.

Gabriel Paulista, por su parte, continúa consolidando sus sensaciones positivas de la semana y ha trabajado al mismo nivel que sus compañeros. El central brasileño completó el entrenamiento por primera vez el miércoles soportando bien el dolor en el tobillo derecho y está decidido a jugar con solo dos semanas de recuperación.

Más difícil lo tiene Rodrigo Moreno. El delantero no ha saltado com el grupo al césped a diferencia de los últimos días y ha trabajado en el gimnasio. Durante toda la semana se está trabajando con mucha prudencia para ver cómo reaccionan sus rodillas al aumento de cargas de trabajo. No se quieren dar pasos en falso pensando sobre todo en el Valencia-Atalanta, donde su presencia será fundamental.

Los ya descartados Francis Coquelin y Eliaquim Mangala no se han ejercitado con el grupo como estaba previsto, aunque al mediocentro ya se le ha visto por el césped haciendo trabajo de campo en solitario con la Champions también entre ceja y ceja. Alessandro Florenzi entrena con toda normalidad después de superar la varicela de adultos y estará a disposición del técnico para volver a la competición después de tres partidos ausente contra Atlético, Atalanta y Real Sociedad.