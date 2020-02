¿Quién puede decidir si el Valencia CF-Betis se juega a puerta cerrada?

¿Por qué no se juega el partido a puerta cerrada si el Valencia CF suspende los actos públicos por seguridad ante el riesgo de contagio del coronavirus? Es una de las preguntas que se hacen los aficionados valencianistas después del comunicado oficial del club de Mestalla anunciando también el aplazamiento del homenaje a David Villa que estaba previsto para los prolegómenos del partido ante el Betis que se disputa este sábado en Mestalla.

De momento no se contempla que el encuentro ante el equipo andaluz se juegue a puerta cerrada si bien no es una decisión que deba tomar el Valencia CF porque no es de su competencia. Al respecto son la Consellería y el Ministerio de Sanidad quienes han de decidir este extremo, en coordinación con la Federación Española de Fútbol y la Liga Profesional.

En este sentido, el club de Mestalla está en contacto permanente con las autoridades por si deciden tomar alguna medida al respecto. En cualquier caso, lo que el club trata de proteger es situaciones de riesgo en recintos cerrados como salas de prensa o la zona mixta.

Además, el Betis está en contacto permanente con el Valencia CF y le ha comunicado que acatará las medidas que ha tomado el club de Mestalla.

