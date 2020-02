El Mestalla se juega la salvación sin Hugo Guillamón

El Valencia Mestalla visita Tarragona en un partido trascendental por la salvación. Los blanquinegros tienen por delante una trilogía de partidos contra rivales directos por mantener la categoría, por lo que las victorias no pueden esperar más si los de Chema Sanz no quieren acabar descolgándose de la pelea por la permanencia directa.

El Nàstic aventaja en 3 puntos al conjunto de Mestalla, por lo que ganar supondría empatar con los puestos de salvación, pero perder conllevaría una peligrosa brecha a falta de diez jornadas para el final del campeonato. La tarea de evitar una distancia de seis puntos con un rival como el tarraconense se torna vital a estas alturas de la temporada. En los últimos duelos el filial valencianista ha crecido en defensa y ha logrado dar una sensación de mayor contundencia en área propia, pero sigue teniendo pendiente ser más contundente en metros finales a la hora de finalizar las oportunidades que genera.

En las dos jornadas anteriores se quedó a las puertas de romper la igualada, especialmente en la última salida a tierras catalanas para medirse al Espanyol 'B' y quiere dar ese pasito más para acabar de una vez por todas con la sequía de triunfos que mantiene desde noviembre.

Una de las principales bazas para lograrlo será el gran nivel de futbolistas como Yunus Musah o Pol Valentín, que están siendo dos grandes generadores de ocasiones por banda derecha y se espera que en la delantera Jordi Sánchez y Sergio Moreno recuperen el pulso al gol para tumbar el muro.

En el capítulo de bajas, el equipo no podrá contar con los lesionados habituales, pero no perderá a nadie por sanción. El que no podrá estar será Hugo Guillamón, que ayer calentó en la banda de Mestalla, pero que no llegó a jugar. Albert Celades ha preferido darle descanso con el filial. Al final apostó de inicio por el recuperado Gabriel Paulista y Mouctar Diakhaby.

A pesar de la mala racha de su equipo, el entrenador del Mestalla, Chema Sanz, explicó en una entrevista en la radio oficial del Valencia que confía en que su equipo va a reaccionar en el tramo final de la temporada. «Queremos ganar todos los partidos que quedan y los puntos son oro. Se empieza a palpar la tensión y el miedo a fallar. Son partidos con menos ocasiones y creo que llegamos bien al tramo final», indicó el técnico valencianista.

El filial del Valencia lleva cuatro empates seguidos, no gana desde el pasado mes de noviembre y ocupa ahora la plaza de promoción por la permanencia. Mientras, el Nàstic de Tarragona tiene tres puntos más que el Mestalla y se presenta a este duelo después de perder ante el CD Castellón y haber empatado los dos partidos anteriores.

Contra Lolo Pla y Petcoff

En el cuadro catalán, por su parte, cuentan con dos exmestallistas como Lolo Pla y Damián Petcoff, que están siendo muy importantes esta campaña para el Nástic.