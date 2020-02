Mestalla tiene la vacuna

Después de una semana de mensajes institucionales, conjuras de equipo y sobreprotección exagerada, había motivos de sobra para preocuparse y no precisamente por la coartada del Coronavirus. El Valencia, en una zona claramente de máximo riesgo, estaba obligado a no contagiarse de lo ocurrido en sus últimos partidos a domicilio. Un reto mayúsculo que acabó superando y eso que lo consiguió sin juego, sin la pelota y casi sin oportunidades. Gayá, mucho más que un magnífico lateral izquierdo, tuvo las dos mejores hasta que marcó Gameiro con un remate desde la frontal que necesitó la ayuda del poste para entrar. El golazo, producto de un córner aislado, allanó el camino a la victoria para un equipo que en casa, la mejor vacuna a sus problemas, es como si estuviera inmunizado.

El Betis, como en su día el Barça de Setién, le vino como un guante. Los de Rubi fueron mejores en muchas fases pero no tuvieron pegada ni consistencia. El despertar de Guedes, que coincidió con la lesión de Maxi, espabiló por contra a los de Celades, quien acertó tanto devolviendo a Soler al centro como con la apuesta de Cheryshev cuando su homólogo dobló la suya con Tello y Aleñá. Sin ningún delantero ya sobre el césped, un dato nada intrascendente, Parejo sacó partido de la modorra bética maniobrando a su antojo dentro del área, mientras que el latigazo de Loren en el descuento sólo sirvió ya de maquillaje. Mestalla, con casi 40.000 personas y muy pocas mascarillas, respiraba de alivio. Sólo la lesión de Ferran, pendiente de diagnóstico, cortó la respiración del público, cuya evolución pudo medirse curiosamente en el rendimiento de Parejo: de los silbidos del principio, cuando volvió a las andadas, a los aplausos del final con su gol de fuoriclasse.

Los defectos estructurales del Valencia, pese al placebo del resultado, continúan estando ahí y es justo reconocer que hasta el gol de Gameiro bien podrían haberle costado un disgusto. Con la credibilidad al límite, Celades es probablemente consciente de que ya no le vale con no denunciar nada si tampoco soluciona ningún problema, así que sabiéndose bajo sospecha buscó cosas nuevas. No las encontró con los cambios en el once, pero dejándose los planes por el camino, sí con los que hizo sobre la marcha. Maxi, que sigue seco desde el doblete al Barça, acabó lesionado el primer acto, y su infortunio precipitó que Guedes abandonara el rincón de pensar en el que estaba desde San Siro. La efervescencia del portugués fue el complemento perfecto para las dos piezas que estaban aguantando el grueso del andamiaje. Con Gayá y Paulista, ambos forzando para reaparecer, el Valencia es otro y no sólo en defensa, donde Diakhaby mejoró por contagio en una tarde en la que no hubo oportunidad de ver a Feddal. Una cosa es sufrir, que se hizo, y otra perder la compostura, algo que es más difícil que ocurra si ellos están en el campo. Sobre todo en casa.

Enfrentándose dos de los equipos más goleados de LaLiga lo normal es que las ocasiones se sucediesen en una portería y en la otra y que los defectos defensivos primasen sobre los méritos en ataque. Quedó claro nada más arrancar, cuando Parejo se recreó con un pase atrás dentro del área. El reproche fue general cuando el Betis rozó el gol tras la pérdida. A partir de ahí al mediocentro le pitaron los oidos, sobre todo en un córner directo que se les escapó antes de llegar al primer poste. También es cierto que los pitos no sólo fueron para él. Se los llevó el equipo en los ratos, muchos, en los que no olía el balón. Pese a que a Kondogbia, con más nervio, le salió un día potable quitando las pérdidas de rigor, el centro del campo volvió a pecar de transparente con las líneas a años luz unas de otras.

El Betis, con un control absoluto de la pelota, hizo honor a la fama con la que llegaba. Se complicó la vida hasta el paroxismo por esa obsesión de entrenadores como Rubi en no recurrir al patadón ni cuando es necesario. Es la filosofía de un entrenador eternamente en la picota, pero el equipo que dirige es también el de Joaquín y jugadores como Fekir y Canales. Los tres entraron coincidieron en una acción coral que escupió el larguero cuando más cerca estuvo el Valencia de la lona. Les faltó, sin embargo, contundencia. En especial la que ha perdido Borja Iglesias. El Panda fue protagonista por un agarrón mutuo con Wass en el área que el VAR pasó por alto. También por desperdiciar la mejor ocasión que tuvo con un toque que más que un remate fue un despeje.

A cada renuncio del Betis martilleba el Valencia. Al menos lo intentaba. Gayá, en una de esas acciones en las que solo el protagonista sabe si chuta o centra, se sacó un disparo desde otro planeta tras un cambio de orientación que sorprendió a Joel. El gol lo evitó el larguero. Salvo cositas aisladas de Gameiro, asido una vez más al fuera de juego, más las arrancadas de un Ferran muy vigilado, el peligro llegaba por el costado izquierdo. Siempre con Gayá, un cohete cuando enfila portería. Otro remate suyo al borde del descanso lo sacó con Joel con dificultades antes de que Guedes decidiera desatarse para poner el partido cuesta abajo.

En la otra portería, mientras tanto, pese a la sensación de portero insuficiente que le costó la suplencia, Cillessen salvó la papeleta en su regreso a la titularidad, aunque sin llegar a decidir la suerte de su equipo. A ratos le exigieron más sus propios compañeros, que buscaron reiteradamente su pie, que los rivales. Cuando lo buscaron bajo palos, allí estaba, a un suspiro de cerrar el grifo abierto que le ha costado el puesto a Jaume. No lo hizo, pero importó poco. De lo que se trataba es de que todo el equipo, no sólo el portero, saliese sano y salvo.

Ficha técnica:

2 - Valencia: Cillessen, Wass, Paulista, Diakhaby, Gayà, Kondogbia, Parejo, Ferran Torres (Rubén Sobrino, m.88), Soler, Gameiro (Cheryshev, m.74) y Maxi Gómez (Guedes, m.46).

1 - Betis: Joel Robles, Emerson, Mandi, Sidnei, Álex Moreno, Edgar (Tello, m.72), Guardado (Loren, m.82), Canales, Joaquín (Aleñá, m.72), Fekir y Borja Iglesias.

Goles: 1-0, m.59: Gameiro. 2-0, m.89: Parejo. 2-1, m.93: Loren.

Árbitro: Cordero Vega (Comité cántabro). Mostró tarjeta amarilla a los locales Kondogbia y Gayà, y a los visitantes Álex Moreno y Emerson.

Incidencias: partido de la jornada 26 de LaLiga Santander disputado en el Estadio de Mestalla ante 37.410 espectadores. Las ruedas de prensa posteriores al partido no se celebraron como medida de precaución por el brote de coronavirus detectado en Valencia esta semana.