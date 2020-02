UD Granadilla - Valencia Femenino, a dar la vuelta definitiva

Una hora menos, ni un día más. El Valencia Femenino espera consolidar la mejora que ha experimentado en las dos últimas jornadas con un triunfo en Tenerife. Ha pasado una vuelta completa, 13 partidos de Primera Iberdrola y una eliminatoria de Copa de la Reina sin conocer la victoria. Un mundo que ha llevado al equipo a meterse de lleno en la lucha por la permanencia. El bloque que ahora comanda Bargues lleva tres empates consecutivos en Liga dejando buenas sensaciones. El primero fue ante el Betis, en el último partido de Irene. Los dos últimos, ya con el nuevo míster, han sido ante CD Tacón y Rayo Vallecano. Sólo ha faltado acertar con las ocasiones generadas. El gran cambio se ha producido en la agresividad, en el equilibrio, en la activación. Todo eso se ha traducido en un equipo más sólido y en dos porterías a cero, pero ha faltado contundencia en el área rival.

El objetivo ante la UD Granadilla es transformar el buen juego en gol. Esa es la condición que falta para dar el paso al frente en la recuperación auténtica y tangible del Valencia CF. En La Palmera espera un campo de césped artifical y un adversario con más recursos de lo que advierte la clasificación. En el Puchades, en el partido de la primera vuelta, hubo que trabajar duro para superarlas. Marcaron Carol y Zenatha, que podría entrar en el once por Flor Bonsegundo. Donde habrá cambio seguro es en el lateral derecho, donde Flores se perfila como recambio de Naira Beristain, con problemas en la rodilla. Bargues busca la fórmula para ser más competitivo. Asun está teniendo continuidad en banda, Sandra estuvo mejor ante el Rayo, pero Guerrero puede tener un plus por su energía en el doble pivote. María Pi no está operativa y Pallás, guardameta del filial con buen futuro, estará en el banquillo.

En el Granadadilla es baja Raissa en el centro del campo, mientras Joyce –ex del Valencia– se juega un puesto con Allegra Poljak. A la defensa le tocará sufrir con la astucia de Mari Jose o la potencia de Martín-Prieto. Buena prueba para la zaga y para la dupla Calligaris-Pujadas. Con una victoria, el Valencia quedaría a un punto de la Granadilla y la metería en la pelea.