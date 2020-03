Gameiro y Rodrigo, ahora más que nunca en el Valencia

La lesión de Maxi Gómez ha dejado un panorama desolador en el ataque del Valencia. Albert Celades tiene a tres delanteros ahora mismo en la enfermería. Además del internacional uruguayo, el cuerpo técnico todavía no tiene a su disposición a los lesionados Rodrigo Moreno y Manu Vallejo. El único delantero 'sano' ahora mismo en la plantilla es Kevin Gameiro, ya que Rubén Sobrino apenas cuenta en los planes del entrenador y menos saliendo desde el once titular. Sin Maxi, Celades necesitará más que nunca a Gameiro y Rodrigo.

La baja de Maxi ha abierto un nuevo escenario para Gameiro y el francés no está dispuesto a desaprovecharlo. Kevin dio el primer paso adelante el sábado contra el Real Betis en Mestalla. Asumió la responsabilidad del gol en ausencia del uruguayo -se retiró en el descanso- y abrió el marcador en el minuto 60 con un golazo desde la frontal con su pierna derecha imposible para Joel. El gol sirvió para que Gameiro rompiera una sequía de goles de casi tres meses -no marcaba desde el doblete al Levante del pasado 7 de diciembre en el Ciutat- y para reforzar la confianza de un futbolista que no atravesaba por su mejor momento con tantas lesiones. Hasta cuatro esta temporada que le han privado de tener continuidad. Celades celebra el gol y la reacción de un Gameiro que está llamado a ser importante en el tramo final de la temporada como lo fue el año pasado a las órdenes de Marcelino García Toral.

El francés acabó la temporada a un nivel muy alto con gol al Barcelona en la final de la Copa del Rey, gol y asistencia el Betis en las semifinales coperas, doblete al Arsenal en las semifinales de la Europa League y goles en LaLiga al Atlético de Madrid y al Alavés en la penúltima jornada con la Champions en juego. El Valencia también necesitará esa efectividad esta vez. La lesión de Maxi pone todavía más el foco en Rodrigo. El hispano-brasileño espera poner fin esta semana a su calvario en las rodillas que arrastra desde el 4 de enero. La idea, si no hay contratiempos como el de la semana pasada, es que el jugador participe unos minutos el viernes contra el Alavés y esté preparado para la vuelta de los octavos de final de la Champions contra la Atalanta el 10 de marzo. Si el Valencia tiene alguna posibilidad de remontada pasa por tener a Rodrigo en el campo conectando el centro del campo y la delantera.

La ausencia de Maxi Gómez aumentará las opciones de ver a Gonçalo Guedes en el ataque. El portugués dejó buenas sensaciones el sábado en Mestalla activando el ataque en la posición de segundo delantero y en la banda izquierda. El luso cambió la cara. La suya propia y la de todo el equipo y esa es una buena noticia para el Valencia.



Ferran estará ante el Alavés

No todo son contratiempos desde la enfermería. Ferran Torres, que también se retiró el sábado con problemas físicos, solo tiene molestias en la cadera y se espera que a lo largo de la semana se incorpore al grupo y esté listo ante el Alavés.