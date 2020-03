Coquelin y Rodrigo mejoran rumbo a Vitoria

Entre numerosas bajas, el Valencia CF ha comenzado esta corta semana, previa al partido del viernes en Vitora frente al Alavés, con dos buenas noticias en los nombres propios de Francis Coquelin y Rodrigo Moreno. Habrá que esperar a que durante estos días la evolución se mantenga positiva y, sobre todo, que el delantero pase la prueba con el grupo y el balón a mitad camino del encuentro en Mendizorrotza. Después de varias semanas sin poder participar, el objetivo para ambos futbolistas se ha fijado en al menos sumar minutos contra los vascos y llegar en la mejor condición posible a la cita del 10 de marzo frente a la Atalanta en la vuelta de octavos de Champions.

El entrenamiento del lunes, tras la jornada de descanso del miércoles, estuvo marcado por fuertes rachas de viento. En algunos casos superaron los 100 kilómetros por hora y una de ellas se llevó por delante las lonas con las que el club cierra las sesiones a ojos de aficionados y periodistas. Durante la sesión se vio a Coquelin con el grupo. El francés no juega desde el 4 de febrero, cuando el equipo quedó eliminado de la Copa a partido único en Los Cármenes de Granada.

Después de un mes recuperándose de una lesión muscular en el cuádriceps, el francés regresó al grupo con energía renovadas al grupo y, especialmente, con buenas sensaciones. Si la evolución no sufre ningún contratiempo, el mediocentro tiene opciones de volver a sumar minutos contra el Alavés el viernes, pero sobre todo de ayudar al equipo en el intento de remontada del próximo martes 10 de marzo frente a la Atalanta. Para ese día el Valencia de Celades requiere de máxima intensidad defensiva, una característica de la que Coquelin va más que sobrado. Incluso, no se descarta que contra los italianos el entrenador pudiese utilizarlo en el eje de la zaga en compañía de Diakhaby. Mangala sigue lesionado y Gabriel estará su segundo y último partido de sanción en Europa ante los bergamascos.

Por otro lado, Rodrigo no salió con el grupo; en los últimos días ha vuelto a pasar consulta lejos de València para comprobar el estado de la rodilla izquierda. Después de que la semana pasada finalmente las sensaciones no fuesen las esperadas. Primero se citó nuevamente con Ramón Cugat y, más tarde, con el especialista Martín González en Granada a finales de semana. Rodrigo busca diferentes opiniones con tal de estar a disposición del equipo cuanto antes. Las últimas pautas dadas en Granada por el doctor González han funcionado por el momento. Las sensaciones son buenas, ya que el dolor parece haberse reducido en buena medida. Pese a ello, ahora toca esperar a las pruebas definitivas a las que se someterá tanto con el grupo y la hora de golpear al balón bien este martes o bien el miércoles. Si nada se tuerce, el regreso de Rodrigo, que no participa desde el 8 de febrero en Getafe, sería en Vitoria empezando a sumar minutos con vistas al Valencia-Atalanta del 10 de marzo.



Cuidados para los 'tocados'

Durante el entrenamiento, a las conocidas bajas de Ezequiel Garay, Maxi Gómez y Mangala, se unieron las de Geoffrey Kondogbia, Ferran Torres, Gabriel Paulista y José Luis Gayà. Los dos últimos llegaron muy justos al partido del sábado ante el Betis, además Kondogbia sufrió una leve torcedura de tobillo y el extremo de Foios molestias en la cadera que le obligaron a ser sustituido en la recta final del choque ante los verdiblancos.

Frente a la situación de bajas excesivas que ha vivido el equipo, es normal que los jugadores renqueantes cuidaran su estado físico lejos del césped junto a los fisioterapeutas y recuperados. En principio, Gayà, Gabriel, 'Kondo' y Ferran estarán en condiciones de disputar el partido en Vitoria, aunque no se descarta tampoco que alguno pueda tener un poco de dosificación con vistas a la Atalanta.