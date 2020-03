Comunicado oficial de la Asociación Pequeño Accionista por el cierre de Mestalla ante el Atalanta

La Asociación Pequeño Accionista del Valencia ha hecho público este miércoles un comunicado para manifestar que no está deacuerdo con la recomendación de Sanidad de que el partido del Valencia CF ante el Atalanta de Champions League se juegue a puerta cerrada en Mestalla. La Asociación no entiende "esta manipulación" de la competición.



Comunicado oficial



La Asociación Pequeño Accionista del Valencia C.F. S.A.D, quiere manifestar su total desacuerdo con la recomendación del ministro del Gobierno de España y la consejera de Sanidad de la Generalitat Valenciana , Ana Barcelo en cuanto a la disputa a puerta cerrada y sin aficionados del partido de vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League.

La Asociación, como colectivo representante de parte del valencianismo, no entiende ni está de acuerdo con esta manipulación de la competición, por el hecho de una exagerada alarma social provocada por el Coronavirus, y donde se pueden tomar otro tipo de medidas igual de efectivas.

Si tan peligrosa es la transmisión y contagio de este virus, similar a una gripe, no entendemos el porqué se llegaron a disputar otros partidos aún más multitudinarios hace unos días, y en cambio, la única consecuencia real sea el cierre de Mestalla para dicho próximo partido. ¿No hay acaso otros actos multitudinarios como ejemplo en esta ciudad todos los dias las MASCLETAS donde hay miles de ciudadanos sin control los dias de Fallas , la semana SANTA etc.

Hay tipos de soluciones, como por ejemplo, prohibir y limitar el viaje a los aficionados italianos? Solo poder entrar en Mestalla ABONADOS presentando el DNI del titular del abono . Si se vendiera alguna entrada nominativa y presentando el DNI Español para entrar a Mestalla.

No puede ser que la única consecuencia social sea cerrar Mestalla, y limitar ciertos eventos deportivos. ¿Porqué no se limitan los viajes de las personas, las reuniones sociales, los trenes, metros, colegios, universidades...? Sería entonces lógica la actuación por parte del gobierno, pero la incoherencia solamente les ha llevado a cerrar nuestro estadio.

La realidad es que uno de los focos más importantes del contagio se ha dado en el norte de Italia, y lo lógico es que los aficionados italianos no viniesen al partido, como así se realiza en otros países, véase Francia, que ha suspendido la entrada o intercambio en eventos educativos, deportivos, etc., de aficionados.



ESTA DECISIÓN O RECOMENDACIÓN

Si que es crear una alarma social y sale del Ministro de Sanidad donde estan trasmitiendo que no hay que crear alarma social que este virus es parecido a una gripe. Con esta recomendación del Ministro.

En la vertiente deportiva, jugar a puerta cerrada perjudica absolutamente a nuestro equipo, donde el agravio es muy grande y la UEFA, organizadora de la competición, tendría que intervenir. El partido en Milán se disputó, y allí la alarma social estaba ya activada desde hacía semanas. Sentimos que salimos perjudicados al no tener las mismas posibilidades.

Así pues, el VCF debe y tiene que realizar todos los trámites legales para que este partido se dispute con total normalidad en Mestalla, con el abonado que tiene incluido el derecho de ver el partido en su pase anual, y si se da el caso, no vender ninguna entrada. Si no fuese posible, el VCF debería pedir la suspensión del partido y trasladarlo a otra fecha donde nuestro equipo no fuera perjudicado.

Asociaciación Pequeño Accionista VCF