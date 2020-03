Gabriel Paulista, un ladrón de guante blanco

Gabriel Paulista es uno de los zagueros de la temporada. El central fue importante durante el curso pasado, pero durante estos meses de competición ha dado un nuevo salto competitivo. Las sensaciones y su nivel de juego van de la mano de elementos de valor objetivo. Gabriel es el segundo futbolista que más balones recupera, sólo por detrás de un especialista como Casemiro (Real Madrid). El apartado estadístico refuerza su condición en la marca y su capacidad para ganar duelos, pero el siguiente dato insiste en sus cualidades para la defensa; el valencianista tiene el mejor promedio de recuperación por falta en toda LaLiga. Traducido: Gabriel recupera 13,2 balones hasta que comete una falta. En este apartado, sólo Miramón (12,7), Martin Valjent (11,9) y Víctor Díaz (10,1 Granada) se le acercan. Los datos son del portal BeSoccer.

El promedio es tremendo y consolidan el estado de madurez y el control que –casi siempre– advierte el futuro hispano-brasileño, también su lectura en las situaciones defensivas en una posición de máxima responsabilidad y máxima exposición. Ladrón de guante blanco... tanto que es uno de los defensas que menos faltan realizan para de LaLiga y de los cinco grandes campeonatos de Europa. Tiene mucho mérito para un jugador que vive del contacto, del cuerpo a cuerpo y de la anticipación.



Agresividad y liderazgo

Sus números ante el Betis no fueron espectaculares, pero su acción fue determinante. Su personalidad y su temperatura competitiva fueron un plus en área propia, como el despliegue de Gayà desde el lateral izquierdo o el volumen que adquirió Geoffrey Kondogbia. Los tres, más allá de fogonazos de categoría de Ferran, fueron esenciales para la resistencia valencianista en los momentos de duda. Con la entrada de Gonçalo Guedes, su actuación adquirió una dimensión superior.

Dentro de un par de semanas, Luis Enrique dará lista para la Selección...Paulista todavía no tiene la doble nacionalidad, pero las partes están pendientes del proceso. No es una cuestión sólamente de números, todo acompaña y el valencianista está en un momento ideal. No hay tantos centrales seleccionables con sus condiciones. No hay cuatro centrales en mejor momento que Gabriel.