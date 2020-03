"Está claro que el fútbol sin gente no tiene mucho sentido"

"Está claro que el fútbol sin gente no tiene mucho sentido"

«Un partido sin público no tiene mucho sentido». Asier Garitano aportó su punto de vista ante las noticias recientes sobre la determinación de jugar una serie de partidos a puerta cerrada para evitar contagios de coronavirus. El Alavés-Valencia también estuvo en duda por el foco Vitoria-Gasteiz, aunque se van a jugar con afición, extremando las medidas higiénicas e insistiendo en las recomendaciones gubernamentales, apelando a la responsabilidad y a la normalidad. Lo que más preocupa está en el terreno de juego, aunque compiten desde la confianza que da estar cerca del objetivo, como dijo el míster: «Todavía quedan cuatro partidos para conseguir la permanencia y eso cuesta mucho. Estamos bien y ahora estamos a nueve de la zona complicada. Tenemos que centrarnos en nuestro partido y sacar rendimiento».

El Alavés está fuerte en Mendizorrotza y tiene bien estudiado al Valencia. Garitano entiende las dificultades del equipo de Celades para ganar lejos de Mestalla, pero no se fía. «Estamos hablando de un equipo de Champions y quizás no sean normales tantas derrotas fuera de casa, pero no es nada fácil sumar y menos en la segunda vuelta y fuera de casa», insistió.



Sin Burke ni Aleix por banda

El Alavés pierde a sus hombres de banda titulares, Aleix (sanción) y Burke (paperas), pero puede tirar de Edgar y Martín o cambiar el sistema, con tres centrales y carrileros.