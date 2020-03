Joselu-Lucas Pérez, relación de pareja

Lucas Pérez y Joselu forman una de las parejas mejor afinadas de LaLiga. Su llegada le ha dado otra dimensión al ataque del Alavés y el listón no estaba bajo con Calleri, Borja Bastón y Jony, determinante desde la banda izquierda. La suma de Lucas más Joselu se ha encargado de amortiguar la salida del extremo a la Lazio, algo que no parecía sencillo en las primeras jornadas de campeonato. Los dos se entienden y los dos mezclan perfecto. El resultado es un equipo en una posición cómoda, aunque no acomodado, veinte goles y siete asistencias. Los números son importantes, con Lucas Pérez en 11 goles y cinco pases de gol, entre los mejores puntas de la temporada.

Los dos han encontrado un pico de forma tremendo en madurez, con 31 años y con 29 el hispano alemán, criado a mitad camino entre el Celta y el Real Madrid. La carrera de Lucas es de puro trotamundos. Nacido en A Coruña fue fichado por el Alavés desde el Arteixo, regreso a Galicia en edad juvenil y ahí lo fichó el Atlético para sus filiales. El cruce de destinos es tremendo. Los dos vienen de sufrir un par de años en la Premier, de jugar poco. Garitano les ha brindado un marco de confianza completo. Lucas ha recuperado el nivel alfa que alcanzó jugando para el Depor. Joselu está ofreciendo el mejor fútbol de su carrera. Siempre tuvo las condiciones y está generando mucho para el Alavés y para Lucas desde el ataque. Pocos puntas producen más.

Los dos se benefician del trabajo del equipo y el equipo se beneficia de su trabajo, sobre todo, de sus goles. «Si no trabajasen así no tendríamos las opciones ni generaríamos tanto», asegura Garitano. Lucas y Joselu están haciendo la diferencia, son los dos pilares que han llevado al Alavés al objetivo.



La gestión de Garitano

La suma de los dos supone más de las mitad de los babazorros. El resto de la plantilla ha aportado ocho. «Tienen talento, pero estamos hablando de dos chicos que llevaban dos años sin jugar apenas. Vamos dándoles continuidad, ciudándoles de vez en cuando y que sigan así porque la temporada para ellos y para el equipo está siendo bastante buena». No se puede pedir más.