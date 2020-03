Feddal, Óscar Duarte, Guillamón: Así está el 'caso central' en el Valencia CF

El Valencia CF todavía no ha logrado cerrar el fichaje de un recambio para el argentino Ezequiel Garay, que se lesionó el pasado dos de febrero para más de cinco meses –concretamente rotura de ligamentos de la rodilla- lo que habilita legalmente al club de Mestalla a fichar otro futbolista a pesar de que el mercado de fichajes está cerrado.

Y fundamentalmente dos son las circunstancias con las que se está encontrando César, es el director deportivo del Valencia CF quien lleva las negociaciones, y que provocan que en estos momentos no haya refuerzo para la zaga a pesar de que lo ha pedido en reiteradas ocasiones y en público el entrenador Albert Celades y hasta el capitán Dani Parejo. Una tiene que ver con el propio Valencia CF, es decir, es autoimpuesta. Y es que el conjunto blanquinegro está dispuesto a fichar un defensa central para sustituir a Garay pero no quiere que es fichaje termine hipotecando deportiva y económicamente la planificación de la plantilla del verano que viene.

Y este es el motivo por el que las oferta que ha realizado César Sánchez por diferentes futbolistas –por ejemplo Zou Feddal u Óscar Duarte- son solo de cesión limpia hasta final de temporada. El Valencia CF no quiere comprometerse a tener que pagar por ninguno de los jugadores que ahora puede fichar, ya que en estos momentos el mercado es muy restringido y por lo tanto son defensas que ahora pueden sumar ante la delicada situación del equipo atrás, pero que deportivamente no entran en los planes de lo que quiere el club para medio o largo plazo. En definitiva, se busca un 'parche' hasta final de temporada y por lo tanto no hay ninguna intención de tener que comprometerse con ese jugador para más adelante.

Es en estas circunstancias donde se enmarca la negociación con Feddal y el motivo por el que todavía no hay acuerdo. El Valencia CF ha ofrecido medio millón de euros por la cesión del jugador marroquí –además de hacerse cargo de la ficha-, y el Betis pide cuatro millones por el traspaso. Además, Feddal pide tres temporadas de contrato, algo que el club de Mestalla no contempla, ni pagar cuatro millones por él ni ficharlo para tres temporadas.

En este sentido, apareció días atrás la opción del jugador del Levante UD, Óscar Duarte. Tiene 30 años y es de Costa Rica y el equipo granota no cuenta con él en el presente, apenas juega con Paco López, ni tampoco para el futuro. La opción de Duarte se contempló para ejercerla esta semana de manera rápida, es decir y en condiciones similares a las de Feddal, es decir, cesión limpia hasta final de temporada y el pago de una cantidad por la cesión.

Los contactos entre los clubes han existido en los últimos días hasta el punto que el club que preside Quico Catalán le pasó una propuesta económica a César Sánchez que el Valencia CF de momento no contempla ejecutar, de ahí que Duarte siga siendo en estos momentos jugador levantinista. Sin ir más lejos, este viernes se ha ejercitado con normalidad a las órdenes de Paco López.

Las pretensiones de Betis y Levante son lógicas y tienen que ver con la oferta y la demanda, -ley que existe desde que uno quiere comprar y otro vender-, y en esencia son la segunda circunstancia que está dificultando que César logre cerrar el fichaje que le pide Celades y necesita el equipo. A ojos de todos los clubes a los que el Valencia CF llama, es evidente que el equipo que entrena Albert Celades tiene problemas defensivos, no hay más que ver los goles que está encajando en las últimas semanas. Y es tan evidente como lo son las urgencias que tiene el Valencia CF por lograr su objetivo mínimo deportivo que es meterse en los puestos que dan derecho a jugar la Liga de Campeones. Y ahí, lógicamente, los clubes aprietan porque sabe que el en Mestalla están necesitados. Las necesidades deportivas del Valencia CF aumentan el precio del futbolista. Es el mercado.

Y ahí es donde no quiere entrar el club de Mestalla, es decir, no quiere pagar diez por algo que él considera que vale, por ejemplo seis. La operación de Duarte se idea inicialmente desde una perspectiva en la que las tres partes salen beneficiadas porque el Valencia CF tiene un defensa central cedido hasta final de temporada, el jugador puede tener los minutos que no tiene con Paco López, y el Levante UD saca al escaparate un jugador con el que no cuenta para poder revalorizarlo de cara al próximo verano, en el que intentará venderlo porque termina contrato en junio de 2021. El Valencia CF hizo una primera propuesta económica al Levante UD, y el club granota ha respondido contra que de momento el conjunto de Mestalla no acepta por lo que sigue trabajando en otras opciones. La de Feddal sin ir más lejos es una vía que sigue abierta pero que el club de Mestalla contempla siempre y cuando el Betis acepte sus condiciones. En este sentido, el entrenador del Betis, Rubi, ha señalado en rueda de prensa que el jugador se queda en el equipo verdiblanco hasta final de temporada.

Paralelamente al baile de nombres de centrales para suplir a Garay al que hay que añadir los de Javi Sánchez del Valladolid y Juanpe del Girona, corre la situación del canterano del Mestalla Hugo Guillamón. De momento ya son tres los partidos a los que ha sido convocado por el entrenador del primer equipo Albert Celades. Ante la Real Sociedad tuvo que jugar toda la segunda mitad por la lesión de Mangala, y estuvo citado frente al Betis y Alavés. En ausencia de un refuerzo por la lesión de Garay, Celades cuenta con él pero la circunstancia de este futbolista es que termina contrato el próximo mes de junio, es decir, está libre y hoy mismo podría comprometerse con cualquier club sin que el Valencia CF cobrase nada por él, a coste cero. Hay una negociación abierta entre el conjunto de Mestalla y el jugador para ampliar su contrato pero después de semanas de negociación, las partes no llegan a un acuerdo.

Y las diferencias son muy básicas. El Valencia CF ofrece a Guillamón un contrato de filial, es decir, un contrato para seguir en el Mestalla aunque esta temporada al terminaría en dinámica de primer equipo, y Guillamón pide un contrato profesional, es decir, un contrato de primer equipo y si en verano el técnico no cuenta con él, salir cedido a un equipo de primera o segunda división.

