El Valencia se deja dos puntos de oro en Mendizorroza

El Valencia se dejó dos puntos contra el Alavés camino del todo o nada del próximo martes contra la Atalanta. A cuatro días del partido clave de la temporada, encima con la obligación de remontar tres goles en un Mestalla a puerta cerrada, todavía no se sabe cuál es el verdadero calibre del equipo de Celades, un equipo tan azotado por las bajas como por los vaivenes y las dudas.





RESUMEN DEL PARTIDO

, una falta tan bien ejecutada al borde del área como mal defendida por el portero y la barrera. Después, en la única ocasión tras el entreacto,Y se acabó. A partir de ahí el Alavés volteó el partido para ponerlo de su lado. Edgar empató después de dos botes del balón en el área y de un centro llovido en el que Laguardia, como si no hubiese otro que el central que quería Marcelino, saltó más que nadie.Lo contrario que Cillessen, que hizo pleno de dudas en todas sus salidas. Diakhaby, lanzándose al suelo, salvó al menos el empateEl partido empezó mal pero el inicio, sin lanzar cohetes, al menos resultó meritorio.. Aunque no debería, fue noticia que los primeras pisadas se diesen con firmeza y seguridad. Sin brillo, para qué engañarse, pero también sin rastros de la gandulería y el afligimiento de otros días. A nadie se le puede acusar esta vez de jugar con las manos en los bolsillos. Ante un Alavés adormilado y bajo una llovizna perpetua,Tampoco hizo falta mucho, cuya transformación práctica empezó con la elección de los jugadores. De entre sus muchas y llamativas decisiones destacó que el lateral derecho sin el que se acababa el mundo actuase de extremo. Otra más de las paradojas de un Valencia que ha llamado esta semana a la puerta del Levante por Óscar Duarte para luego no contestar al abrírsela.Ante la ausencia de un patrón propio,. Celades, que tenía que sre proactivo y tomar decisiones, pisó lo más sobre seguro que pudo, si bien el traspie lo dio con los cambios, los tres tarde y sin incidencia directa en el juego.aunque también, siendo una obligación cerrar el grifo, menos vulnerable. Estuvo ordenado, al borde de la cuadrícula, con líneas muy fijas y juntas y Soler por el centro detrás de Gameiro aportando consistencia. Con eso y bien poco más alcanzó para llegar al descanso ganando. Sin embargo, no para sentenciar un partido en el que el Alavés se había quedado grogui tras encajar el gol.Un cabezazo de Joselu fue su única producción ofensiva hasta que empezó a rozar de veras el gol antes del remate de Edgar. También el Valencia fue por momentos un equipo pastoso.Poco a poco, eso sí, el centro del campo cogió temperatura. Cinco minutos después, Cheryshev buscó a Pacheco yLa jugada, por cierto, venía de una incursión de Florenzi.El Valencia fue creciendo y las situaciones de gol empezaron a sucederse por goteo, casi siempre con Cheryshev de por medio.. Por ahí llegó el gol. Parejo habilitó a Soler, al que tumbaron en la frontal. La falta entró por la escuadra gracias a que precisamente Soler, devolviéndole casi la asistencia, se agachó oportunamente. Los centros del capitán a balón parado fueron siempre sinónimo de peligro., que cabeceó mal uno,Apelando al espíritu conservador que le guió desde el principio,Coquelin reforzó el centro del campo y Soler pasó al costado para retener a un Alavés que volvió de la caseta con ganas pero sin ideas. El siguiente fue Guedes, delantero por delantero. Pero el portugués, encima aturdido con el labio partido, entró a contrapie. La jugada inmediata fue el empate. El VAR lo revisó por si había fuera de juego, pero nada., inadvertido tras su calvario. Nadie enganchó con él ni fue capaz, ni quiera un Parejo estadísticamente impoluto, de sacar al equipo de una fase de ataques a espasmos. Tampoco el Alavés apretó,Falto de poderío, el del final volvió a convertirse en un Valencia poco fiable, sin una idea clara de juego y con la obligación de que, de cara a la Champions, la épica rellene los huecos que deja su fútbol.

FICHA TÉCNICA

Pacheco; Ximo Navarro, Laguardia, Ely, Rubén Duarte; Edgar Méndez, Fejsa (min.82), Camarasa (Pere Pons, min.76), Luis Rioja (Borja Sáinz, min.65); Joselu y Lucas PérezCillesen; Florenzi (Coquelin, min.65), Gabriel Paulista, Diakhaby, Gayá; Dani Parejo, Kondogbia; Daniel Wass, Carlos Soler, Cheryshev (Rodrigo, min.82) y Kevin Gameiro (Gonçalo Guedes, min.72).0-1, m.34: Dani Parejo. 1-1, m.73: Edgar MéndezGil Manzano (Comité extremeño). Amonestó a los locales Lucas Pérez (min.36), Ximo Navarro (min.39), Rodrigo Ely (min.42), Joselu (min.62) y Edgar Méndez (min.84); y a los visitantes Kondogbia (min.35), Gayá (min.61), Albert Celades (entrenador) (93) y Javier Miñano (preparador físico) (93).Encuentro correspondiente a la vigésima séptima jornada disputado en el estadio Mendizorroza ante 14.083 espectadores.