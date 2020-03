Ferran Torres entra como un "avión" en la prelista de Luis Enrique

Cuatro futbolistas del Valencia CF están en la prelista de la selección española que ha ofrecido Luis Enrique a los clubes de forma interna. Los elegidos por el seleccionador nacional son Rodrigo Moreno, Dani Parejo, José Luis Gayà y la gran novedad en la prelista Ferran Torres. El de Foios se estrena por primera vez en una prelista de la selección española absoluta después de ser un indiscutible en los planes de las categorías inferiores. Su temporada no ha pasado desapercibida en los técnicos de la RFEF.

El extremo derecho del Valencia cuenta en los planes de Luis Enrique, está entre sus elegidos, y podría ser uno de los convocados para los amistosos de preparación para la Eurocopa contra Alemania el 26 de marzo y frente a Holanda el 29. El "avión", como así lo nombró el propio seleccionador en su despacho de trabajo de la ciudad del fútbol de las Rozas, ha llegado para quedarse a sus veinte años de edad. Gabriel Paulista, por contra, no está en la prelista. El central todavía no tiene el pasaporte español y no ha llegado a tiempo a la citación. El central sigue en el radar de la selección y la RFRF continúa pendiente de los trámites burocráticos. No hay que descartarlo aunque queden menos de cien días para la Eurocopa. Luis Enrique tiene previsto dar la lista el próximo 22 de marzo.