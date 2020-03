Kondogbia es baja contra el Levante por sanción

Geoffrey Kondogbia no podrá jugar el Derbi contra el Levante que se disputará el sábado 14 de marzo en Mestalla. El centroafricano vio la quinta amarilla, cumple ciclo de amonestacones y tendrá que cumplir un partido de sanción la próxima semana.

Albert Celades perderá a un futbolista que atraviesa por su mejor momento de la temporada. Kondo, de nuevo titular en el doble pivote junto a Dani Parejo, completó un buen partido en Vitoria con un despliegue físico importante que permitió el fútbol, a veces demasiado horzontal, de Parejo y Carlos Soler por dentro. La baja de Kondogbia es un contratiempo para el técnico. La buena noticia para Celades es la recuperación de Francis Coquelin.

El francés, ya recuperado de su lesión muscular en el cuádriceps, regresó al equipo más de un mes después. Celades intentó dar energía al centro del campo con su entrada pasada la hora de partido en lugar de Florenzi. El futbolista, que no jugaba desde el pasado 1 de febrero contra el Celta de Vigo, notó la inactividad. Celades apostó por juntar a Parejo, Kondogbia y coquelin al final del partido, pero el resultado no fue el esperado, porque el equipo no se apoderó del control del partido y sobre todo echó en falta la profundidad. La idea del cuerpo técnico, tal y como sucedió con Rodrigo Moreno, era que cogieran ritmo de competición de cara al martes en Champions.