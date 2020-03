Paulista aplaude a LeBron James: "Si no hay aficionados, no juego"

Una de las grandes estrellas de la NBA, LeBron James, se mostró en contra del cierre de las canchas para los aficionados, una de las medidas que, como en Europa, ya se está estudiando en Estados Unidos para contener la expansión del coronavirus.

Así de explícito y rotundo se expresó el jugador de Los Ángeles Lakers cuando le preguntaron por esta posibilidad: "No voy a jugar. Se necesitan fans. Es por lo que juego. No juego por mis compañeros. Lo hago por los aficionados. De eso va todo esto. Si aparezco en un pabellón y no hay aficionados en la grada, no voy a jugar".



Unas declaraciones que han generado muchísimas reacciones también a través de las redes sociales, como es el caso de Gabriel Paulista. El jugador del Valencia CF publicaba un post con las palabras de Lebron en su Instagram y las acompañaba de dos emoticonos de aplausos.

Queda clara así la opinión del futbolista del Valencia, que este martes está obligado por las autoridades a jugar a puerta cerrada en Mestalla el importante partido de vuelta de los octavos de final de la Champions ante la Atalanta.