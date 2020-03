Botubot busca 'reencontrarse' con una de sus camisetas

El fútbol está lleno de historias y seguro que con la ayuda del valencianismo esta terminará con final feliz. El deporte ha cambiado mucho y en poco o nada se parece al de los años setenta u ochenta. Objetos, camisetas, balones y todo tipo de memorabilia que en 2020 se convierten en valiosas piezas para los coleccionistas o los museos, cada vez más en auge, que los propios clubes abren en sus estadios sobre su historia.

El mítico exfutbolista del Valencia CF y del CD Castellón, entre otros, Manuel Ángel Botubot ha lanzado un mensaje de ayuda a través de sus redes sociales en busca de recuperar uno de esos recuerdos de su época de futbolista entre 1976 y 1987. El defensa, uno de los más espectaculares que han pasado por Mestalla, quiere volver a tener en sus manos una de las camisetas que vistió durante esas once temporadas como profesional.

"Desde hace tiempo, busco una camiseta de las mías€, sé que es difícil, antes no le daba importancia y las he regalado, ahora las añoro y me gustaría tener una al menos", explica Botubot en su mensaje.

El gaditano es un personaje muy querido por el valencianismo. Botubot dejó una de las imágenes del Centenario del Valencia CF cuando acompañó junto a Manzanedo a Ángel Castellanos (padece una grave enfermedad) al césped de Mestalla durante el Partido de las Leyendas. Además de la emotiva carta dedicada a toda la afición del Valencia CF y que finalizaba con estas palabras: "Me quedo con la satisfacción de haberos dado ocho años de mi vida. Volvería a hacerlo de todo corazón. Gracias siempre. Amunt Valencia CF!".

Ahora Botubot es el que pide ayuda para encontrar una de esas camisetas que vistió durante sus 270 partidos como valencianista y en los que ganó tres títulos: la Copa del Rey de 1979, la Recopa de Europa y la Supercopa de Europa de 1980.