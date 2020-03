Darwin Núñez gusta mucho al Valencia CF

Darwin Núñez está en la agenda. El uruguayo es un nombre subrayado para César Sánchez y Corona, que están al tanto de su progresión desde su llegada al Almería, el pasado verano. Turki Al-Sheikh invirtió ocho millones de euros para traerlo desde Peñarol, una institución histórica, donde estaba marcado entre los futbolistas jóvenes con más proyección de Sudamérica. El movimiento, uno de los más importantes de la historia del club y de la categoría, fue posterior a la salida de Corona. En estos meses no ha dejado lugar a las dudas. El delantero de Artigas se ha establecido como el futbolista con mejor rendimiento dentro de una plantilla confeccionada para el ascenso, está entre los más determinantes de Segunda, más allá del gol y lleva doce después del doblete que le hizo el sábado al Deportivo (4-0).

SUPER ha podido confirmar el seguimiento deportivo. Darwin gusta y mucho. Encaja en el perfil de delantero con proyección que se busca, para la próxima temporada. El charrúa está entre las opciones preferidas de la secretaría técnica del Valencia y también de otros equipos de LaLiga, también del exterior. En su primera temporada en Europa, en una categoría difícil como Segunda y pese al contexto particular del proyecto almeriense, su adaptación está siendo un éxito. De hecho, va a más. Siempre deja algo y tiene un poderío físico que no pasa desapercibido. Con 20 años, tiene nivel para el Valencia, sin duda. No por casualidad se ha ganado un puesto en las convocatorias de Óscar Tabárez.



Complemento de mucho nivel

Darwin es un delantero centro nato, puede jugar con otro punta o ser referencia; es tremendo cuando encuentra espacios para correr. Sus movimientos de ruptura al espacio son su sello diferencial, sus desmarques son un azote para el adversario. Como Maxi Gómez, tiene una carrocería importante; el valencianista es más posicional, Darwin tiene más registros y se complementarían a la perfección.

El movimiento de mercado es interesante y descubre los primeros movimientos de César. Darwin Núñez advirte buen gusto y ambición. La operación no promete ser sencilla y dependerá del futuro del Almería, si asciende o no. Las condiciones del jugador son top. Así describe Gonzalo de los Santos a Darwin Núñez.