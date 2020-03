La Atalanta tiene permiso especial para viajar a València

El decreto del Gobierno sobre la clausura de Lombardía no impedirá a la Atalanta viajar y disputar la vuelta de los octavos de final de Champions. El club italiano está preparado para desplazarse el lunes y competir. En estos últimos días se ha bunkerizado y ha extremado las medidas. Como recoge el Decreto, "su situación es especial".

Nadie podrá salir o entrar de la región lombarda, tampoco de Bérgamo y otras 11 provincias del norte de Italia. Como a todos los otros clubes de la región, la Atalanta va a jugar y celebrar en casa los próximos partidos del campeonato, ya previstos a puerta cerrada. Se busca normalidad, dentro de los límites de lo posible, en el día a día del club y en la preparación de los partidos. La Champions no corre riesgos.

Según la información de La Gazzetta dell Sport, la Atalanta se ha blindado. El club ha tomado medidas, como todos. Realiza revisiones médicas regularmente y cumple de manera estricta con el protocolo de la Federación Médico Deportiva Italiana (evitar estar próximos, no cambiar las botellas de agua, no comer en el vestuario) que se cumplen desde el comienzo de la crisis del coronavirus. El club y el staff médico han dado información constante a la plantilla y al resto de equipos del centro deportivo de Zingonia, aunque sólo tienen actividad el primer equipo y la Primavera (el juvenil). La Atalanta está colaborando en todo lo necesario con la provincia de Bérgamo, muy afectada por la epidemia. La cautela a la hora de afrontar el día a día es máxima en familiares y amigos, en todo lo que rodea al club. Dentro de los muros de Zingonia las precauciones se multiplican para evitar el mínimo contacto dudoso. No hay actividad en la cantera y las oficinas están cerradas: Smart working para los departamentos de marketing y media, con la excepción del team mánager o el jefe de prensa€ Pese a todo, el contacto con el primer equipo es mínimo.

Muy pocos serán los que participen en el desplazamiento a València. La expedición se va a quedar en los justos y necesarios. La Atalanta viaja el lunes. Así será para todos los clubes de Serie A italiana que jueguen fuera de casa.

La Primavera juega Youth League ante el Lyon y lo hará en Coverciano, centro deportivo de la Federación italiana y lo hará a puerta cerrada.