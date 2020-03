Novedades en la renovación de Ferran Torres

La negociación entre el Valencia CF y Ferran Torres sigue en marcha. A día de hoy no hay acuerdo entre las partes y el futbolista sigue teniendo contrato hasta junio de 2021 situación que es sumamente peligrosa para los intereses del club de Mestalla porque, dado el rendimiento del futbolista, su edad y su proyección, cada día que pasa es más peligroso porque el jugador tiene más poder en la negociación.

El club trasladó al futbolista hace unas semanas una oferta que lo colocaba entre los mejores pagados de la plantilla, concretamente entre los cinco mejores pagados, tal y como ha informado la Cadena Ser, pero de momento no ha obtenido respuesta alguna por parte del agente de Ferran, Héctor Peris.

Desde el club se asegura que la negociación por el joven canterano sigue abierta y que en ningún caso hay un ultimátum en caso de que reciba una respuesta negativa a su propuesta de ampliación de contrato. De hecho,la intención del Valencia CF es firme en llegar a un acuerdo con Ferran Torres y espera a que el futbolista y su agente digan algo al respecto, de momento no hay respuesta, pero no necesariamente se ha de interpretar como un No para siempre.

En este sentido, en el club de Mestalla son perfectamente conscientes de que no se trata únicamente de una cuestión de dinero, es también una cuestión de ofrecer al jugador un buen proyecto con el que pueda seguir creciendo y convertirlo en uno de los futbolistas franquicia de la entidad. El silencio no significa que la respuesta vaya generar una ruptura. De momento, todo sigue abierto.

