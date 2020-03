Alerta Taronja: Esta Atalanta ya sabe lo que es ganar en Mestalla

El Valencia eliminó a Gasperini de la Europa League durante su etapa en el Genoa, pero el precedente –positivo– sirve de poco. Como referencia es más interesante el resultado del Trofeo Naranja de hace dos veranos, cuando arrancaba el proyecto de Mateu y Marcelino. El equipo de Gasp demostró algunas de sus cualidades. Por ejemplo, el dominio del balón parado. Por ejemplo, que compiten de la misma manera fuera de casa. La Champions no se puede comparar, pero en Mestalla la Atalanta ya ha ganado con Palomino, Hateboer, Gosens, Ilicic, Gosens, Castagne o Papu Gómez.

La presión tenía que pasar factura a la Atalanta en San Siro, pero el equipo devorado por la escena fue el Valencia, también por las bajas, en posiciones determinantes. La diferencia no es absoluta y la brecha convierte (4-1) a los atalantinos en claros favoritos. La situación es nueva en la eliminatoria y está por ver cómo la gestionan, aunque con Mestalla vacío la atmósfera de remontada será distinta. En cualquier caso, los de Celades se manejan en un marco de baja expectativa y eso les favorece. Gasperini está haciendo historia, pero perder está eliminatoria sería un cataclismo. La última vez que llegaron privilegiados en las apuestas a un escalón similar, perdieron la final de Coppa contra la Lazio. El tiempo ha reciclado la derrota en aprendizaje y los números dejan poco lugar a la imaginación: los de Gasp se manejan bien fuera de casa, en esta Champions se han roto ante Dinamo de Zagreb y Manchester City, pero no han vuelto a tener un descosido importante. Guardiola etiquetó a la Atalanta de sacamuelas, Gasperini le dio respuesta: "Fue un gran cumplido, pero en el futuro espero que seamos más sólidos para pasar de dentistas a cirujanos".

Gian Piero Gasperini busca una versión quirúrgica, en ataque y en defensa. Vivirá su tercera vez en Mestalla. En 2009, con el Genoa, en la fase de grupos de la Europa League dobló la rodilla en los dos partidos ante los valencianistas (3-2 y 1-2); los desmontó David Villa, especialmente doloroso fue el gol en tiempo extra y la derrota en Marassi, que firmó su eliminación. Aquel Genoa tenía a Sokratis, Hernán Crespo, Rodrigo Palacio, Alberto Zapater, Emiliano Moretti o Ivan Juric (actual entrenador del Verona y delfín de Gasperini), venía de ser quinto en Serie A con cracks como Diego Milito y Thiago Motta.

El golpe más duro en el Inter

Gasp fue reconocido hace unas semanas como mejor entrenador de Calcio, pero no es la revelación; está en madurez plena, tiene 62 años y una buena trayectoria, desde las categorías inferiores de la Juve, pasando por el Crotone, el Genoa –en dos etapas– o el Palermo, donde también montó un bonito tridente con Ilicic, Dybala y Fabrizio Miccoli. En 2011, tuvo la oportunidad de dirigir a un gigante como el Inter, pero duró cinco partidos: una Supercoppa perdida ante el Milan, un empate y tres derrotas más. El Inter no le aportó nada, fue el momento más duro de su carrera y sufrió, mucho, pero en Bérgamo se ha rehecho. "El equipo es producto de tres años de trabajo, este es el mejor momento de mi carrera", como ha reconodio en el Sportweek de La Gazzetta.

Generación Paolo Rossi

Nacido en Grugliasco, localidad pegado a Turín, como futbolista, Gasperini se crió en la Juve, era centrocampista; pasó por ocho clubes, de todas las categorías... sin gran notoriedad. En el Calcio va a dejar huella como entrenador. Con el Crotone ascendió de Serie C a Serie B, al Genoa lo llevó de Serie B a la Europa League y con la Atalanta ha producido el gran salto que ha permitido al proyecto Percassi pasar de la zona media a la zona Champions. Los Percassi lo ven como su Simeone, su Arsène Wenger, su Alex Ferguson, pero Gasperini es consciente de como se mueve el fútbol: "Apuesto por el juego, pero el resultado es fundamental. Si fueramos décimos, haciendo lo mismo, no se hablaría tanto de nosotros. Los tres puntos cuentan". Conceptualmente, se siente ligado a Pep Guardiola, aunque bebió del Milan de Arrigo Sacchi. Gasperini es el tipo de entrenador para el que no todo está inventado: "Me entusiasma la velocidad del Liverpool. El fútbol está en evolución, se busca más velocidad, hay más continuidad, con gestos técnicos increíbles. En 10 años ha cambiado todo mucho. Hoy, la velocidad es todo y cuando se acompaña de calidad... El fútbol es mezcla de belleza y velocidad; se ven atletas de dos metros corriendo de forma fantástica. Papu y Duván, siendo distintos, juegan a lo mismo".

La armonía es posible en el fútbol. Gasperini es el mejor ejemplo. Entrenar es mucho más que la táctica y la técnica, también cuenta integrarse en la ciudad y trascender en el sociedad. La Atalanta es mucho más que el equipo de moda, las personas y el proyecto son claves.